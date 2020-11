T

heresa Moses, directrice de l’école primaire d’Albemarle à Wimbledon, a commencé à se rendre compte que la pollution de l’air pouvait être un problème pour les enfants qui se rendaient en classe chaque matin après que la campagne de son école pour obtenir une sucette ait réussi.

«Nous avons pu arrêter la circulation à l’extérieur de l’école pour rendre la traversée de la route plus sûre pour les enfants, mais quand il faisait froid, nous pouvions voir les fumées et nous avons réalisé que les niveaux de pollution provenant des voitures pouvaient représenter un danger encore plus grand. ,” elle dit.

«C’était vraiment inquiétant.

Albermarle a deux sites qui se trouvent sur les côtés opposés de la rue, et il y a aussi une école spécialisée à côté. Bien que ce ne soit pas une route principale, elle est toujours assez fréquentée. «Il y a un flux constant de trafic», note Moses.

Plus de deux millions de Londoniens vivent dans des zones qui dépassent les limites de pollution atmosphérique, avec une exposition à une mauvaise qualité de l’air associée à la fois à des problèmes de santé et à des décès prématurés. Le problème est à son pire pendant les heures de pointe lorsque les gens font la navette et font la course à l’école.

Les polluants les plus courants sont les particules – minuscules particules de caoutchouc et de métal invisibles à l’œil nu – et les oxydes d’azote provenant de la combustion de carburant.

De nouvelles données publiées ce mois-ci dans le cadre du projet de surveillance de la qualité de l’air Breathe London, montrent que près de 40% de la pollution par les NOx mesurée à l’extérieur des écoles provient du transport routier. Les voitures diesel sont le principal contributeur local à la pollution par les NOx en dehors des écoles primaires de Londres.

L’impact sur les jeunes poumons de respirer de l’air pollué peut être dramatique. Le Dr Ian Mudway, maître de conférences à la School of Public Health de l’Imperial College de Londres, a dirigé une étude révolutionnaire de six ans axée sur les enfants de huit et neuf ans de Tower Hamlets et Hackney.

L’étude, publiée en 2018, a révélé que l’air sale retardait la croissance des poumons des enfants d’environ 80 à 100 millimètres. «Les gens ont du mal à visualiser le volume, mais nous avons découvert que ces enfants perdaient à peu près la taille de deux gros œufs en capacité pulmonaire», explique Mudway.

À l’école primaire d’Albermarle, les niveaux de NO2 oscillent autour de 34-37ug / m3, juste en dessous de la limite légale de 40ug / m3. Cependant, les niveaux de PM2,5, la plus petite et la plus dangereuse des particules présentes dans l’air, se situent bien au-dessus des directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Moses a demandé à l’autorité locale de Wandsworth de faire la route Albermarle se trouve sur une rue d’école – une initiative où les routes entourant les écoles sont fermées à la circulation aux heures de dépôt et de ramassage, avec des exemptions pour les détenteurs d’un badge bleu. Mais Albermarle a été refusé pour le projet, car les écoles pour le pilote de Wandsworth’s School Streets avaient déjà été choisies.

Le directeur a décidé de prendre des mesures dans tous les cas – et a fait de la route la première rue non officielle de l’école de Wandsworth. Après avoir obtenu le soutien de ses parents, Moïse a commencé en juin à bloquer la route devant l’école pendant une heure le matin et l’après-midi.

Le conseil de Wandsworth a depuis accepté de laisser Moïse poursuivre le plan – ce qui a été un grand succès, dit-elle.

Mais fermer la route autour d’une école n’est pas toujours une option, en particulier pour les écoles situées sur les routes principales qui sont également les plus touchées par la pollution atmosphérique.

Les inégalités sont un vrai problème lorsqu’il s’agit de savoir qui est le plus touché par la pollution de l’air, affirme Oliver Lord, responsable de la politique et des campagnes de l’association caritative Environmental Defence Fund Europe (EDF).

«Le fardeau sanitaire de la pollution atmosphérique n’est pas égal. Que les enfants fréquentent l’école sur une route principale ou dans une banlieue verdoyante ne devrait pas déterminer la qualité de l’air qu’ils respirent, ce qui les affectera pour le reste de leur vie », dit Lord.

«Nos écoles devraient devenir un catalyseur pour des routes plus sûres, plus silencieuses et moins polluées. Cela signifie mettre fin au far west des livraisons de diesel, permettre plus de cyclisme et élargir la zone à très faibles émissions dès que possible. »

en relation

Dans tout Londres, environ un quart de million de trajets en voiture sont effectués chaque matin pour emmener les enfants à l’école, selon une étude de 2018. Certains enfants doivent être emmenés à l’école en voiture, mais des recherches commandées par l’organisation caritative Sustrans pour la marche et le cyclisme montrent également que les familles de Londres sont plus susceptibles de se rendre à l’école à pied que d’autres au Royaume-Uni.

Avant la pandémie, 47 pour cent des enfants allaient à l’école à pied à Londres, maintenant ce chiffre est de 62 pour cent, contre 52 pour cent au Royaume-Uni.

À l’école primaire de Tower Bridge, les niveaux de NO2 à l’extérieur sont bien supérieurs à la limite légale de 43 à 46 ug / m3, tandis que les niveaux de PM2,5 sont également beaucoup plus élevés que les directives de l’OMS.

Laura Neuvéglise, codirectrice, explique qu’une rue d’école n’est pas pratique en raison de la proximité des routes principales. «Mais nous avons une porte qui donne sur un domaine voisin et c’est là que nous encourageons les enfants à entrer et sortir», dit-elle.

L’école a également rejoint les campagnes locales pour que les résidents laissent leur voiture à la maison lorsque cela est possible. Neuvéglise dit que si certains enfants doivent voyager en voiture, la majorité vivent à moins de 10 minutes et peuvent marcher, faire du scooter ou faire du vélo pour se rendre à l’école.

L’impact de la pollution atmosphérique sur les enfants est de plus en plus préoccupant. Dans une étude révolutionnaire réalisée en 2019 par King’s College London dans le cadre du projet Breathe London, les enfants du primaire portaient des sacs à dos avec des capteurs spéciaux lorsqu’ils se rendaient à l’école et y allaient – leur exposition à la pollution de l’air était cinq fois plus élevée pendant leur trajet aller-retour à l’école qu’à l’école. à tout autre moment de la journée.

Dans le cadre de I Like Clean Air, Webber a surveillé les niveaux de pollution de l’air à l’extérieur de quatre écoles de Hackney, y compris l’école communautaire de Gayhurst que ses enfants ont fréquentée. Elle a ensuite pu fournir aux parents des cartes montrant où la qualité de l’air était la plus mauvaise.

«Je distribuais des dépliants et des cartes, et parlais aux parents à l’extérieur des écoles – leur disant de meilleurs itinéraires en retournant à un pâté de maisons d’une route principale, ce qui fait une différence. S’ils devaient emprunter la route principale, nous leur avons suggéré de laisser leur enfant marcher à l’intérieur du trottoir », explique Webber.

«J’avais juste l’impression que la pollution de l’air faisait la une des journaux, mais les détails de ses effets sur les enfants ne passaient pas vraiment à travers. Des choses comme la proximité d’un enfant avec le tuyau d’échappement, ce qui signifie qu’il est plus proche de l’émission, ce qui signifie que plus il sera pollué.

La sensibilisation à des solutions simples est importante, affirme Webber: «Je pense que si quelqu’un se voit proposer un choix facile, comme utiliser un itinéraire de retour, c’est vraiment utile.»

Moïse est d’accord, notant que les familles de son école ont changé leurs comportements. «Il y en a tellement maintenant qui font du scooter ou du vélo que nous n’avons plus de place dans nos supports à vélos et ils bordent maintenant la longueur des portes de l’école.»

