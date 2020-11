Ruined King: A League of Legends Story, le prochain spin-off solo de League of Legends qui verra les débuts de la franchise sur consoles pour la première fois, a publié ses premières informations (bien que vagues). Il sera lancé au début de 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam et Epic Games Store au lancement, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X / S devant suivre peu de temps après. (Les joueurs PS4 et Xbox One pourront effectuer une mise à niveau gratuite.)

En plus de l’annonce d’une fenêtre de sortie, Riot Forge a également annoncé des détails supplémentaires sur ce que sera réellement Ruined King: un RPG à un joueur au tour par tour situé dans les régions Bilgewater et Shadow Isles de Runeterra (la planète sur laquelle League of Legends) est défini). La société a également révélé la liste des champions de League of Legends qui apparaîtront comme des personnages jouables dans Ruined King: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.

Il n’y a toujours pas encore de gameplay réel, mais Riot Forge promet déjà plus d’informations sur Ruined King en décembre.

La sortie sera le premier jeu du nouveau label d’édition indépendant de Riot Games, Riot Forge, qui a été annoncé l’année dernière dans le cadre d’une nouvelle initiative de partenariat avec d’autres développeurs pour étendre l’univers de League of Legends à de nouveaux jeux et genres.

Avec Ruined King – développé par Airship Syndicate, l’équipe derrière Darksiders Genesis – Riot Forge travaille également sur Convergence, développé par Double Stallion Games, qui sera également disponible pour les consoles et les PC, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie.

C’est tout en plus des autres titres de League of Legends sur lesquels Riot travaille lui-même, comme son jeu de cartes à collectionner Legends of Runeterra (sorti plus tôt en 2020), League of Legends: Wild Rift (un jeu mobile qui intègre le jeu MOBA populaire de le jeu PC original sur Android et iOS), une série animée et un jeu de combat.