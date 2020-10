Bien qu’ils soient actuellement hors de la route en raison du coronavirus, Runaway June devait être en tournée cet été avec Luke Bryan, rejoignant la star de la country lors de sa tournée Fier d’être ici. “Nous sommes toujours très excités”, a déclaré la chanteuse principale Naomi Cooke à PopCulture.com à propos de la tournée, qui a été reportée à 2021.

“Luke est merveilleux et il est tellement amusant”, a-t-elle poursuivi. «Et nous l’avons rencontré à quelques reprises et devons passer du temps avec lui, et il est juste la superstar la plus gentille, la plus heureuse et la plus inclusive d’un gars, et nous avons vraiment hâte de voir ça. espérons que cela se produira. “

Jennifer Wayne, membre du groupe, a ajouté en plaisantant à PEOPLE qu’elle et ses camarades de groupe «préparent nos foies un an à l’avance. Je travaille sur mon jeu de golf». Sur une note plus sérieuse, Wayne a partagé qu’elle était ravie d’apprendre de la «superstar». “C’est fou. L’année dernière, nous étions sur la route avec Carrie Underwood. Comment pouvons-nous battre ça?” elle a noté. «Et puis Luke Bryan a dit: ‘Oh!’ Nous sommes comme, ‘Okay, en par!’ “

“Luke est réputé pour avoir simplement les spectacles les plus amusants”, a déclaré Cooke. “Et nous sommes tellement excités de faire partie de cela. Il est l’un des meilleurs artistes qui soient, et juste l’une des meilleures personnes qui soient. Et tout le monde dans notre genre l’adore. Et Dieu, je J’ai hâte de jouer des concerts, mais d’ouvrir pour Luke Bryan et de jouer pour ses fans. Il y a un tas de choses qui nous enthousiasment. “

Runaway June a rejoint Underwood pour son Cry Pretty Tour 360 en 2019 avec le membre original du groupe Hannah Mulholland, et la tournée de Bryan aurait été le début en direct du groupe avec la nouvelle membre Natalie Stovall, qui a rejoint Runaway juin plus tôt cette année.

“Nous sommes tous des rêveurs et avons travaillé très, vraiment dur pour faire de la musique qui compte pour les gens”, a déclaré Stovall à PopCulture.com à propos de sa transition dans le groupe. “Et pour moi, je faisais ça depuis si longtemps et ce n’est tout simplement pas tout à fait réussi. Et puis quand les filles sont venues me voir et m’ont demandé si j’envisagerais d’en faire partie, tout me semblait très fort. instinct, mon intuition, tout disait: “C’est ta prochaine étape. C’est ce que tu es censé faire.” Et tout s’est mis en place d’une manière beaucoup plus transparente que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Cela a été une très belle transition au milieu de cette période très folle. “

Le single actuel de Runaway June, “We Were Rich”, est actuellement n ° 45 sur le palmarès Billboard Country Airplay et le trio se prépare à sortir un EP de vacances ce mois-ci.