Runaway June a officiellement partagé son entrée dans la collection de musique de vacances de 2020, en sortant vendredi le nouvel EP When I Think About Christmas. Le trio country, composé des membres Jennifer Wayne, Naomi Cooke et Natalie Stovall, a enregistré le projet cet été, et Stovall a partagé que travailler sur un matériel aussi joyeux était un réconfort pour le groupe pendant une année tumultueuse.

“J’aime tellement Noël. Dans une année aussi difficile, c’était si bon de chanter de la musique qui m’apporte automatiquement de la joie”, a-t-elle déclaré à PopCulture.com pour notre série, PopCulture @ Home. «À Noël, vous entendez cette musique et nous sommes tous très conscients de la façon dont la musique vous transporte et pas seulement votre cerveau, mais émotionnellement, vous ressentez immédiatement quelque chose lorsque vous entendez des chansons que vous aimez. Et ainsi de pouvoir chanter des chansons qui J’aime et je m’associe déjà à la joie et au bonheur, à la famille, à la convivialité et à l’unité, c’était un tel cadeau au milieu d’une année aussi source de division et incertaine. “

“C’est comme,” Oh, d’accord, cool. La musique de Noël va me faire me sentir vraiment très bien cet été “, a-t-elle poursuivi. “Et normalement, j’ai l’impression que chanter des chansons de Noël tout l’été serait ennuyeux, mais c’était juste, c’était la meilleure année pour enregistrer un album de Noël. Je pense que Noël va être beaucoup plus émouvant cette année que ça même normalement. “

Wayne a plaisanté en disant que l’amour de Stovall pour Noël était un facteur dans sa décision de rejoindre Runaway June plus tôt cette année. “Cette année, notre vie de tournée sur route s’est en quelque sorte arrêtée”, a-t-elle déclaré. “Nous nous sommes donc dit:” C’est le moment idéal pour le faire “. Et nous ne savions pas que la fête préférée de Natalie était Noël. Donc, j’ai l’impression que c’était une bonne monnaie d’échange pour qu’elle rejoigne le groupe. Comme, ‘Nous faisons un EP de Noël!’ “

When I Think About Christmas présente trois chansons classiques des fêtes – “Sleigh Ride”, “O Holy Night” et “Let it Snow” – ainsi que deux originaux, le titre et “Christmas on the Radio”. Le mélange signature de cordes country et d’harmonies de Runaway June figure sur chaque chanson, et Stovall a partagé que le trio était “tous sur la même page” lorsqu’il s’agissait de choisir ceux à inclure.

“Normalement, vous pensez qu’il y aurait une longue délibération parce qu’il y a tellement de bonnes chansons de Noël, mais ça s’est un peu passé”, se souvient-elle. “C’était juste cool. C’était amusant. C’était exactement ce que la musique devrait être, qui jouait juste avec les sons et c’est juste cool.”

Wayne a co-écrit la chanson titre de l’EP et a partagé qu’après qu’elle et les co-scénaristes Josh Matheny et Tiffany Goss aient terminé la chanson, “Nous nous sommes dit, ‘Gosh, on a l’impression que ça fait 50 ans.’ Cela ressemble à une de ces chansons qui existe depuis toujours. Nous avons donc pensé que c’était un bon signe. “

Vous pouvez diffuser Quand je pense à Noël ici.