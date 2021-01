je

Il est difficile de penser à un meilleur remède pour un cas de blues de janvier qu’une toute nouvelle série de RuPaul’s Drag Race UK. L’édition britannique du mastodonte de la télé-réalité, qui a couru pendant 13 séries aux États-Unis et a suscité d’innombrables spin-offs, a fait ses débuts sur BBC Three en 2019, avec le légendaire RuPaul Charles cherchant à couronner une nouvelle superstar de la drague originaire de cette île sceptrée. Ce fut un succès fulgurant, donnant une tournure typiquement britannique aux procédures: pensez à des sketchs chaotiques de Downton Abbey, à une imitation de David Attenborough et à une reine nommée Cheryl Hole se retrouvant face à face avec l’artiste anciennement connue sous le nom de Cheryl Cole.

Maintenant, un nouveau gang de reines est prêt à impressionner Mama Ru – et trois d’entre elles sont les piliers de la scène des dragsters de la capitale. “Cette série est quelque chose dont les gens ont vraiment besoin en ce moment”, déclare Tia Kofi, 30 ans, la “Reine de Clapham” qui a surpassé sa carrière de drag après avoir terminé deuxième dans Drag Idol au tristement célèbre Two Brewers avec son groupe de filles, The Vixens . «Avec tout ce qui se passe dans le monde à la minute près, ça va être une bouffée d’air frais, et les gens sont vraiment excités à ce sujet.»

Elle fera face à une concurrence sérieuse de la part de deux des reines les plus féroces de l’Est de Londres, Bimini Bon Boulash, 26 ans, et Asttina Mandella, 27 ans, toutes deux précédentes gagnantes de Miss Sink The Pink, le concours annuel de drag organisé par le collectif LGBTQ +. «L’Est de Londres est très« tout ce que vous voulez faire, faites-le »», explique Asttina, une danseuse professionnelle qui a joué avec Little Mix, Kanye West et les Pussycat Dolls. «Si vous voulez sortir le matin, mettre un sac plastique et vous maquiller, il n’y a pas de règles! Cela vous permet d’être qui vous êtes – vous n’avez pas à vous raser, vous n’avez pas à rentrer, vous pouvez simplement faire ce que vous voulez. Et c’est ce que j’aime dans l’est de Londres.

Bimini, une instructrice de yoga qui fait son entrée dans le «werkroom» du spectacle en criant «Je suis végétalienne!» («Je prends la pisse 95 pour cent du temps, et évidemment l’une des plus grandes blagues en cours est que les végétaliens continuent toujours à ce sujet»), est d’accord. «Vous pouvez littéralement porter une lampe sur votre tête et la rendre à la mode – les gens l’adorent!» dit-elle, avant de saluer la diversité de la scène de l’est de Londres. “Vous allez voir une drag queen, un drag king, peut-être un interprète trans qui fait aussi du drag – il n’y a pas de taille unique.”