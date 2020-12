L’amour est terminé: des célébrités qui se sont séparées en 2020

Megan Fox et Brian Austin Green. L’acteur de «Sensation of Living» et le protagoniste de «Transformers» se séparent après dix ans de mariage et trois enfants ensemble.

Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez Ils sont passés du statut de couple à celui de meilleurs amis. Le couple d’acteurs, dont l’histoire d’amour semblait tout droit sortie d’un conte de fées, a révélé en mars 2020 que leur mariage était terminé.

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, marié depuis cinq ans, a décidé d’officialiser leur séparation en mai dernier.

Ils se sont séparés Cara Delevingne et Ashley Benson après deux ans en couple. Le mannequin et l’actrice se seraient séparés en avril, en pleine pandémie.

Tini Stoessel et Sebastián Yatra. Les chanteurs ont rendu leur rupture publique via les réseaux sociaux en mai.

Il n’y a pas de marche arrière: Scott Disick et Sofia Richie ils étaient définitivement terminés. L’homme d’affaires et le mannequin se sont séparés depuis le début de la pandémie.

Vanessa Hudgens et Austin Butler ils ont pris fin après près de neuf ans de romance. La rupture du couple d’acteurs a été annoncée début janvier 2020. Les causes de leur rupture n’ont pas été dévoilées, mais les deux mènent déjà des vies séparées.

Pamela Silva et César Conde ils se terminèrent silencieusement mais scandaleusement. L’hôte d’Univision et l’exécutif de Telemundo ont mis fin à leur mariage devant un tribunal de Miami où le présentateur péruvien a entamé la procédure de divorce en mars 2020.

Bill Hader et Rachel Bilson Ils se sont séparés 6 mois après avoir rendu leur relation publique. La nouvelle intervient peu de temps après que l’ancien couple a officialisé sa relation sur le tapis rouge des Golden Globes 2020.

Marlene Favela et George Seely Ils ont mis fin à leur relation avant de se marier pendant trois ans. L’actrice mexicaine a confirmé sur ses réseaux sociaux que sa romance avec l’homme d’affaires australien avait pris fin.

Kelly Clarkson et Brandon Blackstock ils ont annoncé leur divorce. La chanteuse et son représentant ont décidé de mettre fin à leur mariage en raison de “différences irréconciliables” après plus de six ans de mariage et deux enfants en commun.

Rihanna et Hassan Jameel Ils ont mis fin à leur relation !. Après trois ans de fréquentation, le chanteur et l’homme d’affaires ont décidé de finir et de redevenir célibataires.

Brad Pitt est de nouveau célibataire! Apparemment, les choses n’ont pas fonctionné dans sa nouvelle relation avec Nicole Poturalski.

Pamela Anderson et Jon Peters. Douze jours après leur mariage secret, l’actrice de «Baywatch» et son mari, le magnat du cinéma, se sont séparés. Le mariage a eu lieu le 20 janvier dernier et s’est terminé dans les premiers jours de février.

Olivia Wilde et Jason Sudeikis Ils ont commencé à sortir ensemble en 2011 et se sont fiancés deux ans plus tard, bien qu’ils ne soient jamais allés dans l’allée.

Après deux ans d’amour, Timothée Chalamet Oui Lis–Rose depp ils mettent fin à leur histoire d’amour.