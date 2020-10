Rush Limbaugh a fait le point sur sa santé lors de son émission de radio lundi, révélant que des scans récents montrent “une certaine progression du cancer” et que son pronostic est “terminal”. L’animateur de radio conservateur controversé, 69 ans, qui a révélé son diagnostic de cancer en février, a déclaré que la progression n’était «pas dramatique», mais allait dans «la mauvaise direction».

“L’étape 4 est, comme on dit, terminale”, a poursuivi Limbaugh, ajoutant: “Il est difficile de réaliser que le temps où je ne pense pas être condamné à mort est révolu.” L’animateur de radio a déclaré que si tout le monde sait qu’ils mourront à un moment donné, “lorsque vous avez un diagnostic de maladie en phase terminale qui a un laps de temps, cela lui donne une conscience psychologique et même physique différente.”

Merci beaucoup pour vos encouragements, votre soutien et vos prières extraordinaires. Ils fonctionnent absolument! N’ayez crainte, j’ai l’intention de traîner longtemps pour continuer à agacer la gauche. – Rush H. Limbaugh (@RealRLimbaugh) 19 octobre 2020

Limbaugh a ensuite déclaré aux auditeurs qu’il avait subi trois types de traitements différents pour lutter contre son cancer, dont le dernier semblait fonctionner avant que les analyses de début octobre aient révélé que son cancer du poumon ne répondait plus aux efforts des médecins. «Après avoir reçu le diagnostic, je n’ai jamais pensé voir le 1er octobre», a-t-il déclaré. “Je n’aurais jamais pensé que je le ferais. Lorsque le 1er octobre a été inscrit au calendrier cette année, je me suis souvenu de cela – de cette pensée.”

Limbaugh, qui a été critiqué tout au long de sa carrière pour avoir tenu des propos racistes et incendiaires, a déclaré qu’il prévoyait de continuer à animer son émission le plus longtemps possible, malgré son pronostic de santé. «Dans l’ensemble, je me sens très chanceux d’être ici pour parler avec vous aujourd’hui. Certains jours sont plus difficiles que d’autres. Je suis fatigué maintenant. Je suis très, très fatigué maintenant. Je ne vais pas vous induire en erreur à ce sujet. il admit. “Mais je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir venir ici au studio et de maintenir autant de normalité que possible.”

La personnalité des médias a déclaré qu’il avait évité de parler de sa santé parce qu’il ne voulait pas avoir à continuer à corriger les mises à jour, car le cancer était une chose “quotidienne” pour lui, et il ne voulait pas “mettre [himself] “Il a ajouté que maintenant semblait être le bon moment pour faire une mise à jour majeure, car il sait que ses auditeurs sont” concernés “et recherchent plus d’informations.” Nous traversons tous des défis “, a-t-il conclu.” Les miens ne sont pas meilleurs et les miens ne sont pas différents et les miens ne sont pas plus spéciaux que quiconque. Mais cela peut ressembler à des montagnes russes. “