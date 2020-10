L’animateur de radio conservateur Rush Limbaugh a offert une mise à jour sur l’état de son diagnostic de cancer en phase terminale. La mise à jour intervient après que Limbaugh ait reçu des résultats d’analyse inquiétants lors d’une récente visite chez le médecin. S’adressant aux auditeurs de The Rush Limbaugh Show, l’animateur a expliqué que le cancer avait progressé.

“Auparavant, les scans avaient montré que nous avions rendu le cancer inactif. C’est ma phrase pour cela. Nous avions arrêté la croissance. Elle avait été réduite et elle était devenue gérable”, a expliqué Limbaugh. “Mais c’est toujours la réalité, et la connaissance, que cela peut changer et revenir, parce que c’est un cancer. Il surpasse à peu près tout ce que vous lui lancez. Et ceci, bien sûr, c’est un cancer du poumon de stade 4.”

Limbaugh a ensuite partagé: “L’étape 4 est, comme on dit, terminale. Nous devons donc modifier le plan de traitement, ce que nous avons fait, et les médicaments de chimiothérapie dans l’espoir de maintenir la progression supplémentaire à distance le plus longtemps possible. Donc L’idée est maintenant de la maintenir là où elle est, ou peut-être la réduire à nouveau. Nous avons montré que c’est possible. Si cela s’est produit une fois, cela peut se reproduire. C’est donc l’objectif du plan de traitement actuel. “

“Je déteste ce que je ressens chaque jour. Il est difficile de réaliser que les jours où je ne pense pas être condamné à mort sont révolus.” Rush Limbaugh donne une mise à jour émotionnelle sur son combat contre le cancer qui, selon lui, est «terminal». pic.twitter.com/ldmYzU66XI – Washington Examiner (@dcexaminer) 19 octobre 2020

En ce qui concerne la façon dont il apprend les nouvelles, Limbaugh a parlé franchement, en disant: “Nous savons tous que nous allons mourir à un moment donné. Lorsque vous avez un diagnostic de maladie terminale qui a un calendrier, alors cela met un autre psychologique et même conscience physique de cela. ” Cependant, il a ajouté que le soutien qu’il a reçu des auditeurs a été écrasant et très apprécié. “En entendant parler de vous, sachez que vous êtes là-bas en train de prier et tout ce que vous faites, c’est une bénédiction. C’est juste une série de bénédictions, et je suis reconnaissant de pouvoir venir ici au studio et vous en parler. il.”

Limbaugh n’est pas le seul animateur de radio conservateur qui a dû partager une mise à jour sur le diagnostic du cancer ces derniers temps, car Dan Bongino a récemment révélé qu’il avait lui aussi été diagnostiqué avec la maladie. “Juste un peu de mauvaises nouvelles sur une note personnelle”, a-t-il dit, expliquant qu’il a “un lymphome – le type de Hodgkin”, mais précisant que “c’est traitable”.