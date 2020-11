E

Les tribunaux de la famille de la ngland se préparent à un pic dans les affaires de divorce avant la fin de la transition du Brexit alors que les couples essaient d’éviter d’être enfermés dans des batailles juridiques internationales longues et coûteuses

Londres a gagné l’étiquette de «capitale mondiale du divorce» alors que les épouses et les personnes à charge de millionnaires se dirigent vers la Haute Cour pour essayer de profiter des ordonnances généreuses de pension alimentaire et de pension alimentaire pour enfants dans ce pays.

En vertu des règles de l’UE, les divorces déposés et finalisés dans un État membre sont automatiquement reconnus dans d’autres pays européens. Cependant, cet accord expirera fin décembre, à la fin de la période de transition du Brexit.

Matthew Taylor, avocat chez Stone Family Law, a averti aujourd’hui que les règles de divorce post-Brexit sont «extrêmement obscures» et que les couples pourraient se retrouver enfermés dans des batailles internationales coûteuses pour savoir où leur bataille de divorce devrait être menée.

«Les couples en instance de divorce ayant des liens avec un pays de l’UE seraient bien avisés d’engager une procédure avant la fin de la période de transition pour éviter l’immense incertitude et les coûts supplémentaires qui pourraient survenir pour tout divorce ultérieur», a-t-il déclaré.

«Agir le plus tôt possible serait judicieux car il pourrait bien y avoir une précipitation pour engager des poursuites à la fin du mois de décembre. Étant donné l’état surchargé du tribunal de la famille à l’heure actuelle, cela peut entraîner des retards supplémentaires importants à la fois pour les couples internationaux et pour tout autre usager du tribunal, étant donné l’effet probable d’un pic de divorce et de demandes financières.

En 2017, l’ancienne Miss Malaisie Pauline Chai a remporté un paiement de 64 millions de livres sterling de son ex-mari Khoo Kay Peng.

Le Dr Khoo, président non exécutif de Laura Ashley Holdings, avait cherché à limiter le paiement à seulement 9 millions de livres sterling et a fait valoir devant les tribunaux que la bataille du divorce devrait être entendue en Thaïlande plutôt qu’à Londres.

La bataille de divorce de méga-dollars entre Tatiana Akhmedova et l’oligarque russe Farkhad Akhmedov est toujours en cours malgré un paiement de 453 millions de livres sterling approuvé par un juge à Londres il y a quatre ans, avec de longues batailles juridiques menées dans le monde entier.

M. Taylor a déclaré que les ministres devaient se concentrer sur une «solution à long terme» aux lois sur le divorce post-Brexit afin de protéger la réputation des tribunaux en Angleterre et au Pays de Galles. Il a souligné que 14 pays européens n’ont pas signé la Convention de La Haye sur la reconnaissance des divorces et des séparations juridiques, ce qui signifie que les jugements britanniques ne seraient pas reconnus.

Actuellement, la réglementation signifie que les divorces dans un État membre seront, en général, automatiquement reconnus dans un autre. Cela s’appliquera à tous les cas commencés pendant la transition.

Cependant, la situation devient extrêmement trouble après l’expiration de la période de transition », a-t-il déclaré. «Il est à espérer que le gouvernement veillera à ce que le droit de la famille reçoive un siège à la table des négociations ultérieures avec l’Union européenne.»