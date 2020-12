Des célébrités envoient leur amour et appellent à la justice à la suite d’une explosion dans le centre-ville de Nashville le matin du 25 décembre. La police enquête toujours sur l’explosion, qui s’est produite vers 6h30. évacuer la zone, vendredi sur la deuxième avenue rapporte The Tennessean.

On pense que l’explosion est un acte intentionnel, et The Tennessean a confirmé Anthony Quinn Warner, 63 ans, résident de longue date de Nashville, est une personne d’intérêt dans l’affaire. Les autorités ont confirmé que des tissus humains avaient été trouvés sur le site de l’explosion, mais n’ont pas encore identifié publiquement de qui il s’agissait. Trois personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures non critiques. Alors que la police continue de rechercher des informations sur l’incident du jour de Noël, des célébrités du monde entier ont partagé leurs réflexions sur les nouvelles sur Twitter, partageant dans de nombreux cas leur connexion à Music City. Continuez à faire défiler pour lire.

Russel Crowe

Russell Crowe a tweeté après la nouvelle de l’explosion qu’il gardait à l’esprit les «gens au cœur d’or» du Tennessee alors que la ville attend plus d’informations.

Lire sur Nashville. Je pense à tous les gens au cœur d’or du grand État du Tennessee ce matin. – Russell Crowe (@russellcrowe) 25 décembre 2020

Petite grande ville

Little Big Town a envoyé un message de remerciement aux premiers intervenants qui étaient sur les lieux, envoyant «prières et amour» à leur ville natale.

Joyeux Noël! En pensant à notre belle ville natale, nous aimons tellement. Nous sommes plus que reconnaissants à nos premiers intervenants pour votre dévouement et votre courage. Nos prières et notre amour accompagnent tous ceux qui servent notre communauté. #NashvilleStrong – Little Big Town (@littlebigtown) 25 décembre 2020

Carrie Underwood

Carrie Underwood, qui vit dans la région de Nashville, était une autre star pour remercier les «courageux premiers intervenants» dont les actions ont empêché l’explosion d’être encore plus dévastatrice.

Joyeux Noël à tous! Et un immense merci à tous les courageux premiers intervenants à Nashville ce matin. 🙏🏻❤️ – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 25 décembre 2020

Chris Young

Chris Young a partagé un message pour ses concitoyens de Nashville, disant que son cœur était avec eux pendant cette période difficile.

Mon cœur est avec tous mes collègues Nashvilliens qui ont été touchés par cela … surtout à Noël … pic.twitter.com/gtPazVF4n9 – ChrisYoungMusic (@ChrisYoungMusic) 25 décembre 2020

Megyn Kelly

Megyn Kelly a partagé un message sur son compte Twitter offrant ses prières aux blessés et assurant à ses partisans que «justice sera faite».

Prières à ceux qui sont à Nashville aujourd’hui et à ceux qui sont blessés. Les autorités trouveront les lâches qui ont fait cela, et justice sera rendue. – Megyn Kelly (@megynkelly) 25 décembre 2020

Pape Cassadee

Cassadee Pope a pu ressentir l’explosion de chez elle à Nashville, et a déclaré très tôt avant que les rapports de blessures ne soient publiés, cela ressemblait à “une sorte d’explosion”, mettant fin à son message avec un visage triste et une condamnation totale de 2020.

Notre maison a tremblé ici à Nashville. Suivre les infos sur les réseaux sociaux et les nouvelles mais juste en priant que personne ne soit blessé. On dirait que c’était une sorte d’explosion au centre-ville. Putain 2020 😔 – Cassadee Pope (@CassadeePope) 25 décembre 2020

