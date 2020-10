Trois ans après la sortie de son premier album, Russell Dickerson a annoncé que son deuxième album, Southern Symphony, arrivera le 4 décembre. , “” Home Sweet “et le” Never Get Old “prêt pour l’arène.

“Southern Symphony est sans conteste la meilleure œuvre que j’ai créée”, a déclaré Dickerson dans un communiqué, via Country Now. “Ce sont les meilleures chansons que j’ai écrites. C’est la meilleure que nous ayons créée sur le plan sonore. Cet album est composé de dix titres honnêtes et vrais qui racontent comment j’ai grandi en tant qu’artiste et homme. Je ne pourrais pas être plus fier de chaque chanson de cet album. Profitez-en! “

Le premier album de 33 ans, Yours, contenait trois chansons n ° 1 – la chanson titre, “Blue Tacoma” et “Every Little Thing”. Avant la sortie de Southern Sympony, 2020 est déjà une grande année pour Dickerson, qui a accueilli son premier enfant, son fils Remington Edward, avec sa femme Kailey en septembre. L’enfant d’un mois est déjà familier avec la musique de son père, comme en témoigne un récent TikTok Dickerson partagé de lui-même en train de danser sur “Never Get Old” avec un Remington endormi attaché à sa poitrine.

«U CONNAISSE DÉJÀ SON POPPIN DE DANSE« NE JAMAIS OBTENIR VIEUX »SUR TIK TOK RN!» La légende de Dickerson était lue. “Rem dog est à 100% endormi et à 100% sans phasage. Nous sommes des besties.”

En plus des morceaux déjà sortis, Southern Symphony comprend également un duo avec Florida Georgia Line, “It’s About Time”. Dickerson et le membre du duo Tyler Hubbard sont amis depuis des années, et les deux familles se sont récemment réunies pour présenter le fils de Remington et Hubbard et de sa femme Hayley, Atlas Roy, âgé de près d’un mois.

“Certains besties rencontrant une deuxième génération de besties. #AdventuresOfRemAndAtlas”, a écrit Kailey en légende d’une photo du groupe.

Consultez la liste complète des titres de Southern Symphony ci-dessous et précommandez l’album ici.

1. Ne vieillissez jamais

2. Doux à la maison

3. Toute la nuit

4. Je t’aime comme je le faisais

5. Pour toujours pendant un petit moment

6. Il est temps (ft. Florida Georgia Line)

7. Miel

8. Symphonie du Sud

9. Venez à Jésus

10. En t’attendant toute ma vie