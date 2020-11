R

ussell Tovey a déclaré qu’il était «inspirant» de voir des artistes créer pendant une pandémie – suggérant que 2020 produirait de nouvelles œuvres puissantes.

L’acteur et collectionneur passionné d’art, qui anime le podcast Talk Art avec Robert Diament, a déclaré que les gens «sont revenus à l’art» pendant les deux verrouillages nationaux parce que l’art, la télévision et le cinéma étaient «vitaux» en temps de crise.

Il a déclaré que les œuvres créées maintenant seraient comme une «capsule temporelle» – prédisant qu’en raison de la pandémie, de la politique mondiale et du mouvement Black Lives Matter, ce sera «le meilleur art que nous ayons jamais vu».

Tovey, 38 ans, a déclaré: «Tout le monde est revenu à l’art que ce soit la télévision, le cinéma ou [visual] art. À chaque étape de l’histoire où les choses ont mal tourné, c’est la culture qui a fait passer les gens.

(

Russell Tovey

/ .)

«L’art maintenant sera comme une capsule temporelle. Cela a été vraiment inspirant de voir tout le monde devenir créatif et réagir. L’art qui va sortir de Covid, et à cause de Black Lives Matter et de la politique, ça va être incroyable. sera l’un des meilleurs arts que nous ayons jamais vu, et c’est parce qu’il est vital et nécessaire.

“Les gens créent encore et continueront de raconter des histoires.”

La star, qui est surtout connue pour ses rôles dans Being Human, The History Boys and Years and Years, est un collectionneur d’art de longue date – et s’est dit «fier» de la façon dont il avait transformé sa passion en une «deuxième carrière» avec son podcast et un livre à venir, Talk Art: Tout ce que vous vouliez savoir sur l’art contemporain mais que vous aviez peur de demander.

Parlant de son travail en 2020, il a déclaré: «Je veux dire qu’il n’y a pratiquement pas eu d’acteur. Je suis fier d’avoir d’autres passions et enthousiasmes et d’en faire aussi quelque chose. Ce qui a commencé comme moi étant un énorme [art] geek est maintenant une deuxième carrière.

Tovey a joué dans la mini-série à suspense ITV The Sister, qui s’est terminée le mois dernier et a été filmée avant le verrouillage. Il a dit à propos de l’émission – qui mettait également en vedette Bertie Carvel et Amrita Acharia: «C’était vraiment difficile de courir en pleurant et en hurlant dans les bois. C’était fatiguant. Mais ce casting, c’était juste le rêve.

(

Tovey dans Sister

)

Tovey s’exprimait en tant qu’ambassadeur de la campagne Bombay Bramble Ripe For Discovery – qui a vu trois artistes prometteurs chargés de créer des bouteilles pour le gin Bombay Sapphire Bramble. Alfie Kungu, Charlotte McDonald et Rose Electra Harris ont été sélectionnés par le panel, qui comprenait Tovey, avec leurs bouteilles disponibles à l’achat dès maintenant chez Selfridges.

Tovey a déclaré que la campagne était une bouée de sauvetage pour les jeunes artistes. «C’est une période difficile, surtout si vous ne faites que vous établir. Souvent, il faut être vu pour être remarqué et cela n’arrivera pas avant un certain temps.

“Nous sommes allés pour ceux [designs] qui étaient visuellement frappantes et que vous pouvez vraiment voir la main de l’artiste. Ils ont une énergie à leur sujet.