La star de la musique classique, qui a survécu à deux tumeurs de l’hypophyse, a déclaré qu’il était devenu “paniqué” après avoir été attaché à la machine tournante, ce qui l’a plongé à plusieurs reprises dans un fusil à froid alors qu’il tentait de répondre correctement à des questions triviales.

Mais le joueur de 54 ans, qui a été éliminé de l’émission ITV mardi, a déclaré qu’en dépit de sa claustrophobie, il avait réussi à se renforcer et à relever le défi.

S’exprimant après son départ, il a déclaré: “J’aurais aimé faire quelques essais de plus, mais le public vote et c’est tout. Mais celui que j’ai fait était suffisant pour me durer toute une vie.”

Il a ajouté: «Je suis sûr qu’ils l’ont mis dans un congélateur pendant la nuit parce qu’il faisait un froid glacial.

«J’étais aussi pétrifiée parce que je suis assez claustrophobe et cela m’a rappelé un peu le scanner IRM dans lequel j’étais donc j’étais un peu paniqué avant.

«Quand ils m’ont attaché, j’étais allongé là-bas et ils ont commencé à mettre ces sangles autour, et je suis allongé là en pensant: ‘Je ne veux pas vraiment faire ça.’

“Mais j’en suis arrivé au point où j’ai dit: ‘Non, nous sommes ici maintenant, alors autant y aller.”‘

En 2005, Watson a commencé à avoir des maux de tête et a été diagnostiqué avec un adénome hypophysaire de la taille de deux balles de golf, et a subi une opération de cinq heures pour le faire retirer.

Deux ans plus tard, il est soudainement devenu inapte lors de l’enregistrement de son album Outside In et les médecins ont découvert une repousse, qui a également été supprimée avec succès.

Le chanteur, qui a quitté l’émission lors d’une double expulsion aux côtés de la star du feuilleton Jessica Plummer, a déclaré qu’il avait refusé la chance d’apparaître dans l’émission à six reprises parce qu’il craignait de ne pas être en mesure de maintenir son régime médicamenteux complexe.

Il a dit: «On m’a demandé de le faire six fois et j’ai toujours dit non.

«J’ai pensé, je ne pense pas que ce soit quelque chose que je serais capable de faire avec mon régime quotidien de médicaments et de stéroïdes que je dois prendre après la tumeur, parce que je ne produit pas d’hormones naturellement.

«L’un des comprimés qui est l’hydrocortisone – en gros, si je ne le prenais pas pendant 48 heures, je serais mort dans le coma.

“C’est le genre de choses que je pensais. Mais quand je suis arrivé là-bas, j’ai lentement commencé à penser: ‘Je peux faire ça et je peux continuer ma vie.”‘

Watson a déclaré qu’il avait perdu plus de 9 kg au cours des deux semaines passées à Gwrych Castle en raison de leur régime alimentaire restreint, qu’il estimait à environ 600 ou 700 calories par jour.

«Si votre ventre est vide et que vous avez froid, il fait encore plus froid», dit-il.

«C’était glacial là-dedans, comme des doigts blancs et ce malarkey. Je ne pouvais pas y croire.

«Je me suis fait peser, je ne vous dis pas combien je pèse évidemment parce que c’est privé, mais quand j’y suis allé, j’avais un certain poids.

«Je suis sorti et j’avais perdu près de 20 livres en deux semaines … J’ai mis mon pantalon ce matin parce que je pensais que je pourrais me remonter le moral et porter un joli costume aujourd’hui.

«J’ai enfilé mon pantalon et ils sont littéralement tombés par terre. Je ne les porterai pas aujourd’hui. J’ai dû mettre deux ceintures juste pour tenir mon jean.

Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! continue sur ITV.