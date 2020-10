Russell Wilson veut qu’Antonio Brown revienne dans la NFL, en particulier avec les Seahawks de Seattle. Cette semaine, Willson a parlé aux journalistes de Brown, qui est éligible pour revenir dans la ligue après la semaine 8, et espère que les Seahawks seront en mesure de signer le receveur du Pro Bowl à sept reprises.

“Je pense qu’Antonio a définitivement pris ces mesures [in the right direction], et comme je l’ai dit, personne n’est parfait », a déclaré Wilson jeudi comme rapporté par ESPN.« D’après les conversations que j’ai eues avec lui, il a vraiment eu des remords et il a été humilié en cours de route. Comme je l’ai dit, je prie pour qu’il puisse continuer à grandir, comme n’importe qui. “

Il a été rapporté que les Seahawks auraient intérêt à signer Brown, mais d’autres équipes ciblent également l’ancien receveur des Steelers de Pittsburgh et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Wilson a déjà fait pression pour que l’équipe signe Brown auparavant alors que lui et le quart-arrière des Seahawks, Geno Smith, travaillaient avec lui cette dernière intersaison. Alors que les Seahawks cherchent à faire une course au Super Bowl, Wilson pense que Brown pourrait être la pièce manquante du puzzle.

“Je pense qu’il a toujours été un joueur spécial en termes de [on] sur le terrain “, a déclaré Wilson.” La réalité avec Antonio est qu’il a eu des moments difficiles dans sa vie, surtout ces derniers temps. Je pense qu’il a traversé beaucoup de choses qu’il aimerait pouvoir reprendre et faire, et simplement ne pas dire quoi que ce soit. Mais je pense que c’est un joueur spécial, c’est sûr. Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui ou pas. Je ne sais pas à quel point c’est sérieux de l’avoir ou non. Mais je sais que de toute évidence, il peut jouer au football. “

L’entraîneur des Seahawks Pete Carroll a fait une apparition sur la radio SiriusXM NFL et a expliqué l’intérêt de l’équipe pour Brown. “La chose que je peux vous dire à ce sujet, en compétition, [G.M. John Schneider is] dans tout “, a déclaré Carroll via NBC Sports.” Il connaît tout le monde dans la ligue, il sait ce qui se passe, il nous a tenus impliqués et a fait des mouvements merveilleux au fil des ans. Nous verrons comment celui-ci – vous savez, nous sommes là, nous y sommes et nous savons ce qui se passe. “Brown n’a pas joué dans un match de la NFL depuis septembre 2019 quand il était membre des Patriots. Il a été suspendu pendant huit matchs en juillet pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL.