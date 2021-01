Une rencontre entre Mourinho et Marcelo Bielsa était toujours susceptible d’être un choc de styles intrigant et cela s’est avéré, car les Spurs exploitaient impitoyablement trois manquements défensifs, tout en voyant moins de balle que leurs adversaires imprévisibles.

Le match était finalement un exemple des citations les plus infâmes des deux managers légendaires. Bielsa a dit un jour qu’il “ne perdrait jamais” si seulement ses joueurs “n’étaient pas humains”, tandis que Mourinho a justifié son approche de contention et de contre en disant que l’équipe qui a le ballon est “plus susceptible de faire une erreur”.

La performance des Spurs devrait atténuer les critiques sur le style de division de Mourinho, au milieu des accusations que son équipe était trop négative après avoir pris les devants lors du match nul 1-1 avec Crystal Palace et les Wolves le mois dernier.

Leur démonstration après avoir pris les devants grâce à la pénalité de Kane à la 29e minute et en particulier en seconde période a été plus positive qu’à Selhurst Park ou Molineux, marquant sans doute un tournant dans l’approche de Mourinho – bien que le manager des Spurs ait insisté sur le fait qu’il n’avait pas demandé à ses joueurs de défendre leurs récentes pistes.

Le retour en forme de Tottenham a également suggéré que le report du match de mercredi contre Fulham pourrait finalement s’avérer bénéfique pour l’équipe de Mourinho, malgré les plaintes du manager cette semaine. Leeds avait l’air plus en jambes que ses adversaires et s’est évanoui en seconde période après un départ brillant.

Les Spurs ont pris les devants lorsque la mauvaise passe du gardien Illan Meslier a été interceptée par Harry Winks, qui a immédiatement libéré Steven Bergwijn.

Le Néerlandais – de retour dans l’équipe après avoir été abandonné à la suite de deux gros ratés lors de la défaite à Liverpool – a été rattrapé par Ezgjan Alioski alors qu’il tournait sur le bord de la surface, et Kane a envoyé le penalty directement au milieu.

Le capitaine anglais est le premier joueur de la Premier League à atteindre le double des buts et des passes décisives cette saison – et personne n’a jamais réalisé l’exploit en seulement 16 matches.

Leeds a continué à menacer mais les Spurs ont pris le contrôle complet peu de temps avant la mi-temps, exploitant une autre erreur de Leeds dans le processus.

L’excellent Pierre-Emile Hojbjerg a remporté le ballon en haut du terrain et a nourri Kane, qui a bondi dans l’espace sur le flanc droit et a livré le centre parfait pour que Son retourne à la maison. C’était la 13e combinaison de la paire menant à un but en Premier League cette saison, égalant un record établi par Chris Sutton et Alan Shearer à Blackburn – et avec 22 matches à jouer.

Les Spurs devaient être conscients des critiques de leurs récentes apparitions en seconde période et ils sont restés sur le pied avant en seconde période, Alderweireld faisant signe de la tête dans le coin de Son cinq minutes après le redémarrage – avec un peu d’aide de Meslier.

Un bel après-midi pour les Spurs a été marqué par le temps d’arrêt, lorsque Matt Doherty a été expulsé pour un carton jaune record à la suite d’une faute maladroite sur Pablo Hernandez, poursuivant le difficile début de vie de l’arrière droit dans le nord de Londres.

Steven Bergwijn a joué un rôle central dans la préparation des Spurs sur le chemin de la victoire, remportant le penalty avec un virage intelligent loin d’Alioski et permettant à Kane d’ouvrir le score contre le cours du jeu.

C’était l’une des nombreuses contributions impressionnantes de Bergwijn à son retour dans le XI. Le Néerlandais a joué un rôle central dans sa belle forme fin novembre et début décembre, mais a été retiré de la ligne de tir par Mourinho après deux ratés flagrants et coûteux dans la seconde moitié de la défaite 2-1 à Anfield.

C’était pourtant un autre après-midi pour le Néerlandais à oublier devant le but.

À 1-0, il a flambé de 12 verges après un bon travail de Ben Davies, laissant Mourinho incrédule, et il a forcé deux fois des arrêts de Meslier après l’intervalle – le premier menant au coin duquel Alderweireld a marqué.

La deuxième chance était face à face avec le gardien de but français et a trahi le manque de confiance de Bergwijn devant le but alors qu’il le frappait de près.

Malgré ses échecs, les Spurs semblent être une équipe beaucoup plus efficace avec Bergwijn et il offre clairement plus à l’équipe que Gareth Bale ou Lucas Moura pour le moment, même s’ils sont tous les deux plus cliniques devant le but. Il semble que tout ce qui manque pour le joueur de 23 ans, ce sont des buts, qui viendront sûrement à temps s’il continue à se trouver dans les bonnes positions.

Pierre-Emile Hojbjerg était sans doute l’homme du match des Spurs dans un affichage typiquement tout-action, mais son partenaire de milieu de terrain Harry Winks était également impressionnant.

Gardant sa place devant Moussa Sissoko, Winks a joué comme s’il avait un point à prouver, se chargeant de défis comme pour montrer à Mourinho qu’il est assez robuste pour son équipe.

L’international anglais a joué son rôle dans la victoire, interceptant le ballon et nourrissant Bergwijn pour le penalty, et sa confiance grandissante a été soulignée par un ambitieux effort de 40 verges au but en fin de match.

L’inclusion de internWinks était une autre preuve que Mourinho se prépare à être plus aventureux suite aux récentes critiques. Sissoko est une excellente option dans les matchs où vous ne prévoyez pas d’avoir le ballon, mais Winks est un joueur beaucoup plus efficace dans les jeux lorsque vous voulez la possession.

