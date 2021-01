Les Américains ont regardé l’inauguration mercredi et ont fait des commentaires sur le fait que Joe Biden devenait président des États-Unis et que Kamala Harris était entrée dans l’histoire en tant que première vice-présidente. L’ancien sécurité des Steelers de Pittsburgh, Ryan Clark, faisait partie de ce groupe, mais il a pris la conversation dans une direction différente – et troublante -. Il a posté une capture d’écran montrant deux filles de l’école de sa fille en Louisiane utilisant une insulte raciale.

“Aujourd’hui, ma fille a assisté à l’investiture du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris”, a tweeté Clark mercredi. «C’était encourageant de savoir que ses espoirs de devenir tout ce pour quoi elle travaillait pouvait être une réalité. C’était plus que jamais nécessaire parce qu’elle [Parkview Baptist School] camarade de classe a publié ce message le jour de la MLK! »Il a inclus une capture d’écran d’un message de Snapchat qui montrait deux filles et une bannière qui disait:« Célébration du Dr Martin Luther King Jr. »Ils ont ajouté une légende qui disait« n-euh jour. “

Plusieurs personnes ont répondu au tweet avec indignation et ont appelé l’école à expulser immédiatement les filles sur la photo. Par exemple, Louis Riddick, analyste de Monday Night Football, a demandé une réponse à l’école et a déclaré que “nous avons encore un long chemin à parcourir”. Le surintendant Dr Don Mayes a finalement publié une déclaration disant que l’école avait pris des mesures disciplinaires.

“L’administration de l’école baptiste de Parkview a été informée d’un message très offensant sur les réseaux sociaux”, indique le communiqué. «Nous prenons le comportement de nos élèves très au sérieux et des mesures disciplinaires ont été prises immédiatement. Nous apprécions tous les membres de la communauté qui ont porté cela à notre attention sachant que cela ne reflète pas les valeurs et la mission de notre école. Nous partageons votre même préoccupation. Notre communauté scolaire rejette explicitement le racisme et les comportements racistes sous toutes leurs formes. “

Lorsque l’école a publié la déclaration sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter ont répondu par divers commentaires. Beaucoup ont contesté le fait que l’école n’a pas détaillé la discipline. Plusieurs ont allégué que l’école “n’avait pas réellement puni” les deux pom-pom girls et ont accusé l’administration Parkview de soutenir le racisme. D’autres ont appris les noms des deux pom-pom girls et ont essayé de les “doxer”, ce qui publie leurs noms et adresses sur les réseaux sociaux.

Indépendamment de la façon dont les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur opinion sur l’école et les deux pom-pom girls, ils ont finalement convenu de la punition. Ces utilisateurs de Twitter ont demandé à l’école d’expulser les étudiants qui ont publié le message, puis de prendre des mesures supplémentaires avec les autres participants. Plusieurs ont appelé l’école à consacrer du temps à l’éducation sur le racisme.