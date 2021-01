Ryan Dorsey était marié à Naya Rivera jusqu’à leur séparation en 2016. Maintenant que Naya aurait eu 34 ans, Ryan a visité sa tombe.

Ryan Dorsey a épousé Naya Rivera en 2014 et ensemble, ils sont devenus parents de Josey Hollis, la seule enfant du couple.

Ce 12 janvier, l’actrice et chanteuse aurait eu 34 ans. Malheureusement, il est décédé en juillet 2020.

Naya faisait de la randonnée avec son fils dans le lac Piru, en Californie, lorsque le courant l’a emportée, la noyant.

Sa bravoure a été louée, car elle a nagé avec ses dernières forces pour ramener Josey au bateau qu’ils avaient loué et le sauver du même sort qu’elle a subi.

Bien que leur relation n’ait pas été assez longue et ait connu des hauts et des bas et des scandales, il se souvient d’elle avec amour et continue d’honorer sa mémoire.

L’acteur également qui était ami avec Naya depuis plus de 10 ans avant le début de leur relation amoureuse, a visité sa tombe assez ému.

Incapable de contenir ses pleurs, loin de tout autre membre de la famille ou ami de Naya, Ryan a eu un moment de tristesse quand il est parti où son ex-femme repose maintenant.

Sur ton compte Instagram Il lui a également dit quelques mots, avec une blague pratique qu’ils ont partagée.

Ainsi fut la triste visite de Ryan sur la tombe de Naya; cependant, il a encore une raison de se souvenir d’elle pour toujours: l’enfant qu’ils ont en commun.