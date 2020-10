Ryan Edwards a fait une rare apparition sur Instagram de l’épouse Mackenzie samedi alors que le couple Teen Mom OG s’habillait pour un mariage. La mère de trois enfants a partagé ses tenues de soirée dans son histoire, publiant une jolie photo vêtue d’une combinaison sans manches à col haut aux côtés de son mari, qui portait un costume classique avec une boutonnière de fleurs blanches. “Je t’aime plus que [Target], “un GIF Mackenzie ajouté à la photo lit.

Mackenzie s’est rendue sur Instagram après le mariage pour plaisanter sur l’occasion spéciale, qui était la première fois que Ryan apparaissait sur ses réseaux sociaux depuis juillet. «Alors nous sommes allés à un mariage ce soir et j’adore les mariages, j’adore m’habiller, j’adore pouvoir me maquiller parce que avant tout, je ne veux pas faire ça tous les jours, toute la journée. Non. prend trop de temps », dit-elle, selon InTouch Weekly. “Et puis à minuit, boum, je reviens à moi-même citrouille.”

Lorsque la photo a été partagée avec Teen Mom Shade Room, les fans de la franchise MTV ont rapidement pesé sur l’apparition de Ryan sur les réseaux sociaux de Mack. “Il a l’air mieux que jamais! Il a l’air en bonne santé et heureux. C’est bon pour lui”, a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté, “Il a l’air propre. N’est-ce pas ce qui compte.”

Alors que la majorité des commentateurs spéculent sur la sobriété de Ryan après ses années de lutte contre la drogue, un fan a écrit: “Pour le bien de ses enfants, j’espère qu’il est propre / sobre et qu’il travaille sur lui-même. Ses enfants méritent mieux, en particulier Bentley.” Ils ont continué que même s’ils ne veulent pas qu’il “fasse semblant de ce qui s’est passé” ou “efface le passé”, ils espèrent que la star de télé-réalité, qui partage son fils de 11 ans Bentley avec Maci Bookout, “est vraiment (enfin) voyant l’erreur de ses manières, s’est réveillé et a vu la gravité de la situation et ce qu’il leur faisait subir. ” Le commentateur a conclu: “Ils ont assez souffert. De toute évidence, vous ne pouvez pas revenir en arrière, tout ce que vous pouvez faire est d’avancer. Mais il a encore le temps de faire ce qu’il faut. J’espère qu’il le fera.”

Mackenzie a défendu son mari lors d’un certain nombre d’arrestations et même d’un passage en prison, débordant de son mari sur Instagram en juillet 2019. «Dieu m’a béni avec le mari et les enfants les plus attentionnés. Il est difficile d’être vulnérable et cela signifie tellement Ayez-les dans mon coin. N’abandonnez pas l’amour. C’est réel. Cela brise les murs qui ont été construits en pierre », écrivait-elle à l’époque. “Je suis reconnaissant pour un homme qui m’accepte pour qui je suis et ce que j’ai vécu et qui me soutient même lorsque je me sens brisé. Même si j’ai été là pour lui, il a été là pour moi 10 [times] plus de.”