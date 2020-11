D’une certaine manière, ils se sentent à distance [similar]. Il y a des échos de similitude dans la quantité de pathos qui leur est apportée. Avec le personnage d’Opie, vous savez, vous avez ce type qui a tout perdu. Il avait perdu son père, il avait perdu sa famille, il avait perdu sa femme et n’avait plus vraiment de raison de vivre. Et dans ces derniers instants, vous le voyez décidément devenir un martyr; si la seule dernière chose qu’il pouvait faire pour servir les autres était de mourir, alors il le ferait. Et il y a des échos de cela dans Beta. C’était un gars qui était une source de joie et de musique pour d’autres personnes, et après l’apocalypse a décidé que le seul moyen de survivre étant une personne sensible et créative, il devait en quelque sorte se détacher de cela. D’une manière ou d’une autre, il a décidé que la façon de faire était par Alpha, qu’il s’est accroché à quelqu’un qui a dit: “ C’est comme ça que tu devrais penser, c’est comme ça que tu devrais te sentir, et c’est comme ça que tu devrais survivre. ‘ Il avait cette part d’humanité purulente qui le tourmentait en quelque sorte, et après la mort de son guide – son Alpha -, il n’avait plus la capacité de compartimenter cette partie de lui-même. Donc vous savez, je pense qu’en lui mourant comme il est mort, Beta a accueilli sa mort et Opie a accueilli sa mort. Alors oui, je pense qu’il y a des similitudes farfelues.