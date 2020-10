Alors que certains fans sont encore confus sur l’opportunité de soutenir ou de défavoriser Ellen DeGeneres suite à sa controverse très publique sur la création d’un environnement de travail “toxique”, l’acteur Ryan Phillippe vient peut-être de donner son avis sur sa position. Plus tôt cette année, plusieurs personnes anonymes se sont présentées pour partager leurs expériences de travail sur The Ellen DeGeneres Show, peignant le comédien sous un mauvais jour. DeGeneres est revenue pour animer son émission fin septembre pour la première fois depuis, mais les gens sont toujours divisés sur leur position.

Pendant l’un des entraînements de Phillippe à l’extérieur, il semble qu’il s’est arrêté pour prendre un selfie avec une publicité pour l’émission DeGeneres en arrière-plan. “Et n’oubliez pas d’être gentil … attendez”, a-t-il légendé la photo selon Us Weekly. La star de Cruel Intentions n’est pas apparue sur son talk-show depuis 2011. Cependant, l’histoire est bien différente pour son ex-femme Reese Witherspoon qui était de retour en mars.

Alors que DeGeneres a admis qu’elle devait rester silencieuse pendant six mois après les premières accusations, elle a finalement expliqué sa version de l’histoire dans un communiqué. «Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde lors de notre première réunion que The Ellen DeGeneres Show serait un lieu de bonheur – personne n’élèverait jamais la voix, et tout le monde serait traité avec respect. De toute évidence, quelque chose a changé, et je Je suis déçu d’apprendre que cela n’a pas été le cas. Et pour cela, je suis désolé. Quiconque me connaît sait que c’est le contraire de ce que je crois et de ce que j’espérais pour notre émission. “

Pendant un certain temps, les fans craignaient que son émission ne soit complètement ratée, mais les producteurs sont intervenus pour assurer au public que ce ne serait pas le cas. “Elle a dit qu’elle n’était pas sur le plateau autant que tout le monde et qu’elle ne savait pas ce qui se passait”, a déclaré un initié au point de vente. “Ellen a dit qu’elle avait honte et embarrassé d’en entendre parler et a assuré [her staff] ça ne continuerait pas. “

Quand elle est revenue pour la première de la saison 17, c’était la première fois qu’elle en parlait publiquement à la télévision alors qu’elle s’adressait à son public virtuel. Dans son long discours, elle a mentionné: “Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir, et je me rends compte que cela entraîne une responsabilité. Et je prends la responsabilité de ce qui se passe à mon émission. C’est The Ellen DeGeneres Show.” Bien qu’il soit évident que certains ne sont toujours pas en faveur de l’actrice Finding Dory, il y en a beaucoup qui la soutiennent malgré tout.