La nouvelle a été confirmée lundi après-midi après que le Wrexham Supporters Trust (WST) a voté pour soutenir la prise de contrôle par McElhenney et Reynolds.

Wrexham appartient aux fans depuis 2011, mais ils ont maintenant vendu le club dans l’espoir de nouveaux investissements.

Il y a eu un grand taux de participation de 91,5% pour le vote concernant la propriété de McElhenney et Reynolds. 1809 ont voté en faveur de la prise de contrôle des stars hollywoodiennes, 26 contre et neuf abstentions.

Dans un communiqué, Wrexham a déclaré: «En tant que tel – sous réserve de l’accord final, de la confirmation de la ligue et de la FA – la RR McReynolds Company, LLC prendra le contrôle à 100% de Wrexham Football Club Limited du WST.

(Rob McElhenney dans une image tirée de la bande-annonce du spécial quarantaine de Mythic Quest: Raven’s Banquet / Apple TV +)

«Les deux parties vont maintenant procéder à la finalisation des détails de la prise de contrôle, et nous informerons les partisans de Wrexham dès que possible.

Le Wrexham Supporters Trust Board tient à remercier M. Rob McElhenney et M. Ryan Reynolds, ainsi que leurs conseillers Inner Circle Sports et Walker Morris, pour leur approche professionnelle et réfléchie et pour le temps qu’ils ont déjà consacré au processus.

«En tant que supporters de Wrexham, nous leur souhaitons la meilleure des chances à la tête de notre club de football et attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve.

«Nous tenons également à remercier nos conseillers, Sheridans, Mackenzie Jones, BDO et Rob Parry, pour leur aide tout au long du processus.

«Enfin, aux membres du WST, nous tenons à vous remercier pour tout votre soutien depuis que nous avons pris le contrôle du Football Club en 2011.

«Nous informerons les supporters en temps opportun des projets futurs du Wrexham Supporters Trust.

McElhenney et Reynolds se sont déjà engagés avec des fans sur les réseaux sociaux, en publiant un message vidéo sur le fil Twitter de Wrexham.

«Je remercie donc le Wrexham Supporters Trust de votre foi et de votre confiance en nous», a déclaré McElhenney.

Reynolds a ajouté: “Nous sommes honorés et nous nous mettons déjà au travail.”