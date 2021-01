Ryan Reynolds pourrait être impliqué dans une autre franchise populaire. L’acteur a été lié à la série Jumanji car les rapports suggèrent qu’il est en pourparlers pour faire partie du prochain film Jumanji à un certain titre. Cela continuerait son amitié naissante avec la plus grande star du film, Dwayne «The Rock» Johnson, ainsi que Kevin Hart. Reynolds et Johnson ont travaillé ensemble pour le prochain blockbuster de Netflix, Red Notice, qui devrait sortir cette année.

Une rumeur de Daniel Richtman sur Patreon suggère que Reynolds envisage de faire une apparition pour le prochain film Jumanji. Cela ferait de même avec un autre camée qu’il a fait dans le film Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw en 2019. Ce même film a également vu Hart faire une apparition. Si les rumeurs sont vraies, cela réunirait à nouveau les trois stars hollywoodiennes. Reynolds et Johnson ont transmis leur amitié aux médias sociaux, où ils se sont engagés dans un va-et-vient en août en ce qui concerne le prochain film de super-héros de Johnson, Black Adam, où Reynolds a tweeté: «Je fais généralement tout ce que @TheRock me dit. faire.”

Bien que le rapport sur l’implication de Reynold dans le prochain film Jumanji soit un spectacle bienvenu pour les fans de la série, c’est aussi l’une des rares choses à suggérer qu’un troisième film est en préparation. Après Jumanji: The Next Level, le deuxième film de la série Revival, Sony n’a fait aucune annonce officielle concernant un troisième opus. Cependant, avec la façon dont les choses se sont terminées dans le second, les showrunners n’auront aucune difficulté à assembler du contenu pour une autre remise des gaz. Comme l’a expliqué le réalisateur Jake Kasdan dans une interview avec Collider, tous les plans d’un troisième film ont été retardés au milieu de la pandémie COVID-19. Là, il a déclaré au point de vente que toutes les personnes impliquées dans le film avaient entamé des conversations sur le prochain projet. Il a ajouté que s’ils avançaient avec un autre film de la série à succès, le scénario “devrait être passionnant par lui-même d’une manière comparable à ce que les deux premiers étaient” pour le réalisateur.

Basé sur le film de 1995 mettant en vedette Robin Williams, la franchise a repensé le concept de l’original et l’a ajusté avec une touche moderne dans le film de 2017 Jumanji: Bienvenue dans la jungle qui a été suivi d’une suite deux ans plus tard. Avec Johnson et Hart, les films ont également des visages familiers dans Jack Black et Karen Gillan.