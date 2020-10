Ryan Seacrest est de retour dans le studio Live With Kelly et Ryan avec la co-animatrice Kelly Ripa après une absence de deux jours passée à attendre les résultats d’un test COVID-19. L’animateur du talk-show a été confirmé par le talk show ABC du matin avoir été testé négatif pour le coronavirus après avoir développé une toux légère, et a retrouvé Ripa pour l’émission de mercredi.

“Merci d’avoir couvert, en suivant le protocole strict”, a déclaré Seacrest à Ripa au début de son premier spectacle. “J’ai obtenu les résultats négatifs du test pour COVID. Cela vous fait vous sentir très bien.” L’ancien de All My Children a répondu: “Je n’avais aucun doute.” Les fans du duo dynamique étaient ravis de voir Seacrest de retour dans la série et bien après ses soucis de santé. “Dieu merci, vous vous sentez mieux !!” une personne a commenté une vidéo Instagram de son premier jour de retour. “Soyez en sécurité et que Dieu vous bénisse tous!” Un autre a fait l’éloge, “Vous cherchez bien Ryan!” tandis qu’un troisième a ajouté: “Je n’ai pas encore regardé, mais je suis content que Ryan se sent mieux!”

Mardi, l’émission a annoncé sur Instagram que Seacrest se reposerait à la maison jusqu’à ce que ses résultats de test COVID-19 reviennent, aux côtés d’une vidéo de Ripa hébergeant l’émission en solo en studio. “Nous avons toutes ces nouvelles restrictions maintenant, donc c’est une. Nous devons attendre qu’il revienne négatif avant de pouvoir entrer ici”, a-t-elle déclaré dans la vidéo expliquant les procédures de santé de l’émission. “C’est la santé publique. Nous prenons cela au sérieux.” L’émission a ajouté dans la légende, “Bonne nouvelle … le test est revenu et il est négatif! Ryan reviendra demain!”

À l’époque où la pandémie de coronavirus s’est propagée aux États-Unis pour la première fois, Ripa et Seacrest ont interrompu toute production en studio en faveur de la production de l’émission à domicile, revenant au studio seulement en septembre avec des mesures de sécurité accrues. La technologie a été la clé en matière de distanciation sociale sur le plateau, a expliqué un producteur sur Instagram de la série à son retour au tournage en direct. “Ce qui est cool, c’est que les hôtes seront si éloignés, mais en même temps, nous allons les assembler dans un effet électronique, comme par magie”, a-t-il déclaré. “C’est beaucoup plus proche et plus chaud.” Seacrest a déjà manqué quelques jours d’hébergement depuis ce retour, assis en septembre pendant deux jours après avoir développé un “mal de gorge” avant de tester négatif et de retourner au travail.