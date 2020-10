Ryan Seacrest n’a pas été testé positif au COVID-19 après avoir manqué deux jours de Live With Kelly et Ryan en raison d’une maladie cette semaine. L’animateur de télévision, 45 ans, ne se sentait peut-être pas bien, mais la co-vedette Kelly Ripa a assuré au public que ce n’était pas à cause du coronavirus lors d’une mise à jour mardi sur la santé de Seacrest.

“MISE À JOUR: Bonne nouvelle … le test est revenu et il est négatif! Ryan sera de retour demain!” le compte Instagram Live With Kelly et Ryan sous-titrait une vidéo de Ripa faisant une annonce similaire tout en hébergeant en solo depuis son bureau. Dans le clip, l’ancien de All My Children s’adresse à un public masqué et socialement éloigné, expliquant: «Nous avons toutes ces nouvelles restrictions maintenant, c’est pourquoi nous devons attendre qu’il revienne négatif pour qu’il entre ici. sérieusement. “

La famille Live était ravie de savoir que Seacrest n’avait pas contracté le virus qui a tué plus de 217000 Américains depuis mars, mais a félicité Ripa pour avoir maintenu le fort par elle-même pendant les jours où il était absent. “Ouais! Kelly fait un excellent travail en solo mais heureux que Ryan soit en bonne santé”, a commenté une personne, tandis qu’une autre a répondu, “Ryan manquant mais Kelly va très bien!” Un troisième fan était “si heureux d’entendre qu’il allait bien”, tandis que d’autres ont loué la série pour avoir respecté des protocoles de sécurité stricts pendant que Seacrest se déplace depuis le plateau d’American Idol, où il est également en train de filmer. “Est-ce que quelqu’un se rend compte qu’il voyage pour faire Idol … le test aurait du sens pour une mesure de sécurité pour tous”, a commenté une personne, comme un deuxième fan a ajouté, “Félicitations pour prendre cela au sérieux !!”

Lorsque la pandémie de coronavirus s’est propagée pour la première fois aux États-Unis, Ripa et Seacrest ont trouvé un moyen d’héberger leur émission à succès pratiquement de chez eux, revenant au studio seulement en septembre avec des mesures de sécurité accrues. Comprendre la distance sociale sur le plateau a été possible grâce à la technologie, a expliqué un producteur sur Instagram de l’émission à son retour au tournage en direct. “Ce qui est cool, c’est que les hôtes vont être si éloignés, mais en même temps, nous allons les assembler dans un effet électronique, comme par magie”, a-t-il déclaré. “C’est beaucoup plus proche et plus chaud.” Depuis leur retour en studio, Seacrest était également absent pendant deux jours en septembre avec un “mal de gorge”, qui, selon Ripa, ne l’empêcherait normalement pas d’accueillir à ses côtés, mais tout le monde est “très prudent ces jours-ci” au milieu de la pandémie.