IR MARTIN Sorrell augmente ses plans de croissance après l’accord commercial sur le Brexit, avec deux nouveaux accords d’une valeur de 200 millions de dollars aujourd’hui.

Son S4Capital a acheté les agences de publicité Decoded et Metric Theory – la moitié pour les actions, la moitié pour de l’argent – qui seront fusionnées dans MediaMonks et MightyHive.

Sir Martin a pour mission de perturber l’industrie de la publicité traditionnelle, notamment WPP, qui sera intégrée dans un énorme business avant de partir sous un nuage acrimonieux.

Ces transactions portent les effectifs de S4Capital de 330 à 3400 personnes. Sir Martin promet une action plus agressive prochainement.

S4 a déclaré: «Bien que non affectée par le Brexit, étant donné qu’une grande partie de l’incertitude a enfin été supprimée du processus du Brexit, la société mettra désormais en œuvre encore plus rapidement sa stratégie de création d’un modèle de services de publicité et de marketing nouvelle ère / nouvelle ère. et déployer ses capacités numériques de manière encore plus efficace, non seulement en Europe, mais dans les Amériques, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. D’autres mouvements seront annoncés sous peu. »

Sir Martin a déclaré: «Les deux combinaisons poursuivent notre élan, élargissant nos capacités numériques, stratégiques, créatives, de données et de médias numériques conformément à nos objectifs pour 2021.»

L’accord est la septième acquisition par S4Capital depuis le verrouillage de mars alors que les dépenses numériques montent en flèche, les consommateurs se tournant vers le contenu en ligne en plus grand nombre.

Becky Lane, analyste chez Jefferies, a déclaré: «S4 bénéficie de dépenses publicitaires numériques et technologiques en croissance structurelle, les domaines de croissance les plus élevés de la publicité mondiale.»

Decoded a été fondé en 2014 par Matt Rednor pour «combler le fossé entre la narration significative, les optimisations basées sur les données et le commerce», a déclaré S4Capital.

Elle compte 200 employés à New York et Los Angeles, avec des clients tels que T-Mobile, Intuit et Visa.

Sir Martin a déclaré: «Matt et ses collègues de Decoded partagent notre vision de l’utilisation des données pour développer et produire un travail créatif efficace et diffuser des campagnes via les médias numériques.

«Ils ont créé une agence primée et très réussie, qui sera un ajout important à la famille.

Metric Theory a été fondée en 2012 par quatre Ken Baker, Jeff Buenrostro, Jeremy Brown et Adam Edwards en tant qu’agence de marketing de performance intégrée fournissant des services dans les domaines de la recherche, des médias sociaux et du commerce, avec des clients tels que GofundMe, Zenefits, Very Great, Maisonnette et Hill House Accueil.

Il est également basé aux États-Unis avec plus de 130 personnes à San Francisco, Denver, New York et Orange County.