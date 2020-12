Sa dernière photo, Joselyn Cano a publié son dernier cadeau pour ses fans | INSTAGRAM

Au cas où vous n’auriez pas entendu aujourd’hui, la malheureuse nouvelle est devenue virale que la belle mannequin américaine, Joselyn Cano, a perdu la vie, il est donc important de se souvenir de la dernière photo qu’elle a laissée à ses fans sur son Instagram officiel.

La photographie est le dernier cadeau qu’il a laissé à ses fidèles disciples et nous pouvons la voir porter un Maillot de bain Très bel imprimé animalier qui a fait ressortir ses charmes au maximum et bien sûr un crime pour des millions d’adeptes, qui sont venus leur donner un like et commenter à quel point ils l’ont aimé.

Cependant, à partir d’aujourd’hui, les commentaires sur leurs photographies ont été désactivés afin que nous ne puissions plus apprécier tout ce qu’ils leur ont dit, étant de nombreux compliments, compliments et surtout merci de les avoir ravis de leur breloques pendant longtemps.

Les réseaux sociaux sont en deuil Et très triste pour cette perte il n’y aura plus de nouvelles photos de la belle fille qui se chargeait de chouchouter tant de monde et surtout d’en profiter, car c’était l’une de ses choses préférées dont elle rêvait toujours depuis qu’elle avait un petit 3 ans.

Lors de ses funérailles, nous avons pu voir comment une de ses tantes a commenté quand elle était petite et commençait déjà à dire que son plus grand rêve était d’être un mannequin professionnel.

En fait, personne ne pensait que cela serait accompli mais Joselyn Cano a travaillé trop dur pour y parvenir en se concentrant sur sa silhouette et surtout sur sa façon de mannequin, réussissant à être l’une des plus grandes.

Comme beaucoup la connaissaient, la mexicaine Kim Kardashian s’est toujours basée sur ce type de beauté voluptueuse pour continuer à conquérir les cœurs sur Internet et elle avait des millions d’adeptes sur ses comptes.

Maintenant, nous ne pouvons profiter des souvenirs que parce qu’il restait de nombreuses photos d’elle à apprécier et à se souvenir avec grand honneur, car elle était une personne exemplaire qui a montré que vous pouvez réaliser vos rêves en s’efforçant et en faisant des sacrifices pour y parvenir.

Elle nous avait à peine montré à quel point elle avait magnifiquement décoré son appartement avec son épinglette de Noël et tant d’ornements qui l’excitaient tant, cependant, nous avons tous été plus que choqués et avec un sentiment de vide de ne pas pouvoir continuer cette belle histoire.

Démission rapide pour les proches de la belle mannequin et pour les fans qui se souviendront d’elle avec tendresse.

Étant la fille de parents mexicains, la présence d’un père catholique était nécessaire pour faire la messe d’adieu, au cours de laquelle le prêtre essayait de réconforter les parents présents et surtout de faire le reflet du plus profond, dans le qui a souligné que Joselyn Cano était une femme juste et brille maintenant dans nos cœurs et du ciel.

Peu de ses fans connaissent encore la nouvelle, cependant, ceux qui apprennent à la connaître ressentent un immense vide car la jeune femme nous a accompagnés au fil des ans et avec son évolution, nous avons pu voir comment elle se sentait de mieux en mieux avec elle-même. .