Sa plus jolie photo, Celia Lora vous invite à vous conduire sur sa page

Si on est sûr de quelque chose, c’est que Celia Lora est prête à faire beaucoup sur sa page de Contenu exclusif et elle l’a démontré avec cette nouvelle photographie avec laquelle elle cherche précisément à nous inviter chez elle.

Ceci est la dernière publication de la fille de Alex Lora del Tri qui a décidé de prendre l’une des photos de sa page, dans laquelle elle nous promet que si vous vous abonnez à elle, vous aurez le contenu le plus attrayant d’elle et un jamais vu auparavant.

C’est vrai, c’est une photo avec la légende: “Tu veux plus de moi?”, Dans laquelle il place son symbole préféré, un cœur avec des petites cornes, en fait Celia Lora nous a fait épicer invitation en disant les mots suivants “Je vous invite à vous conduire mal”.

Cette proposition a fait ressentir à des centaines de milliers de ses fans le besoin de découvrir le divertissement qui se trouve sur sa page, car il y a beaucoup d’adeptes qui aiment l’observer dans ses photographies intrépides, il passerait sûrement un bon moment à voir ces photos inédites qu’il nous promet tellement de.

En fait, ce n’est pas la première fois qu’il nous appelle à rejoindre son contenu le plus distingué, puisque depuis quelques mois il fait ouvrir ce site internet où seuls les vrais admirateurs de la jeune femme viennent faire partie ce groupe exclusif, puisque c’est toute une communauté qui y est rassemblée.

Sur la photo, on peut voir Celia Lora allongée sur son canapé, lui faisant face et rechargeant ses charmes à la surface du meuble, en supposant qu’elle porte un body blanc assez mignon et aimé, comme ses adeptes ont réussi à rassembler, j’ai envoyé 135000 likes dans Quelques heures.

Il est à noter que Celia Lora participe actuellement à l’expérience Barak, une émission de téléréalité qui a débuté hier soir à laquelle participent 6 influenceurs, trois hommes et trois femmes, confrontés à une expérience à la Big Brother, Mais cette fois centrée sur le mois d’octobre, c’est-à-dire la terreur, puisque Halloween arrive et ils parient beaucoup sur ce thème.

Au début du programme, nous avons vu comment les jeux étaient organisés, dirigés par une voix qui décide des règles, tandis que Celia Lora accompagnée de Lizbeth Rodríguez et Dama G étant les filles de la maison, d’autre part La Divaza, Víctor González et Lonrot étant les garçons, ils ont quelques frayeurs et continuent leur drôle de discours, gardant plus de 1000 spectateurs là-bas en même temps.

Si vous souhaitez accéder à ce programme, vous pouvez le faire via Boletia, car seule la première nuit était un spectacle en direct gratuit, cependant, pour continuer à le regarder, vous avez besoin d’un petit paiement comme code d’accès.

La participation de Celia Lora est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit parmi les internautes, qui ont déjà pu profiter de la jeune femme d’Acapulco Shore by MTV, ainsi que d’El Consultorio del amor avec Celia Lora et des vidéos qu’elle met en ligne sur YouTube, qui Ils sont appréciés par tous ceux qui la considèrent comme une fille charismatique et belle.

La jeune mannequin et animatrice a fait preuve d’un grand talent et d’une grande vocation pour ce qu’elle fait, car depuis qu’elle a attiré l’attention avec son apparition sur ces programmes, elle s’est concentrée à garder ses followers avec du nouveau contenu quotidien ou du moins aussi souvent que possible. , car il sait l’importance de garder les gâtés et de rester en contact avec eux.

Quelque chose de très curieux qui se passe sur son Instagram, c’est que personne ne peut commenter les photos que cette situation nous a été révélées dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, où il nous a dit la vraie raison pour laquelle il a fermé cela et c’est quelque chose qui ne le fait pas. vous pouvez l’imaginer, nous vous recommandons donc de l’observer.