Sa tenue de plage préférée, Joselyn Cano en blanc et de l'océan

Le beau modèle avec progéniture mexicaine, Joselyn Cano, est une grande amoureuse de l’océan et bien sûr des maillots de bain, alors cette fois, elle nous a montré son préféré, un blanc qui la rendait magnifique.

Comme on le sait, la jeune femme est fascinée par les voyages, elle a donc visité différents plages du monde entier toujours en utilisant les maillots de bain qu’elle aime le plus car elle a une grande facilité pour les obtenir puisqu’ils l’ont même payée pour les modeler.

C’est une photo qui a été téléchargée depuis un certain temps sur son profil Instagram officiel, où Joselyn Cano apparaît vêtue d’un costume de plage blanc qui a beaucoup de tel @, mais qui couvre très peu, accompagné d’une ceinture dorée qui a donné l’excellente touche à l’instantané, finissant par fondre tous ceux qui l’ont observé.

La photo a réussi à rassembler 230000 likes en très peu de temps et la boîte de commentaires était pleine de compliments et de compliments, car ses fans s’efforcent de commenter aussi bien que possible et un jour se faire remarquer par la fille.

Cette photo semble faire partie d’une plus grande collection, étant une session assez longue et il n’en télécharge qu’une sur son Instagram et les autres à ses seuls fans, une page privée et personnelle, où grâce à un abonnement de 10 $ par mois, vous pouvez obtenir des photos et vidéos d’elle beaucoup plus sournoises et audacieuses.

Pour cette raison, la jeune femme évite de partager tout son contenu sur Instagram et ne télécharge pas grand-chose car elle souhaite simplement qu’ils s’abonnent à sa page officielle où elle prend plus de photos de ses voyages, prend des chambres où elle séjourne et nous raconte certaines choses. , en plus de répondre à des questions et bien plus encore, de bonnes raisons de faire partie de votre adhésion.

Avec plus de 2,7 millions de followers et 1 million sur son compte secondaire, Yoselin qui n’a pas cherché à tirer le meilleur parti de la notoriété en monétisant toutes les opportunités qu’il a pour poursuivre sa carrière qu’il s’efforce déjà depuis des années de construire.

Cano a une salle de sport personnelle à l’intérieur de sa maison, où il a des tapis de course et d’autres appareils qui l’ont aidé à façonner sa silhouette sans quitter la maison dans cette situation mondiale. Là, il travaille ses muscles et utilise bien sûr des ceintures façon corset, qu’il promeut sur son compte officiel, à travers des histoires marquantes.

La jeune femme a également révélé qu’elle avait étudié à l’université de San Diego, alors elle a fait taire tous ceux qui disaient qu’elle ne savait rien et qu’elle ne se consacrait qu’à montrer parce qu’elle était une fille intelligente qui a atteint ses objectifs grâce à l’effort.

Il mesure 1,65 mètre et nous en dit plus à ce sujet dans une section où il cherche à nous tenir au courant et à répondre à toutes nos questions.

La jeune femme a également partagé une liste de livres qu’elle a lus montrant qu’elle est une fille très intellectuelle qui non seulement regarde l’extérieur, mais qui cherche constamment à améliorer son intérieur.

Malgré le grand nombre d’internautes qui la critiquent, Cano a ignoré les personnes qui cherchent à la démolir, ce qui arrive souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, alors elle a continué à faire des efforts et à attirer les gens vers ses abonnements.

Le luxe et le confort sont le quotidien de la jeune femme, ce qui montre qu’il est possible de travailler, même si les utilisateurs continuent de l’accuser d’être entretenue ou parrainée, bien que d’autres assurent également qu’elle pourrait faire d’autres types d’interactions très coûteuses.