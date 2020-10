Borat Sagdiyev a offert une “déclaration officielle” sur cette scène controversée de Borat Subsequent Moviefilm mettant en vedette Rudy Giuliani. Jeudi, le compte Twitter officiel de Borat a partagé une vidéo abordant la scène en question, montrant Sacha Baron Cohen canalisant à nouveau son homologue à l’écran alors qu’il donnait une défense comique de l’avocat personnel du président Donald Trump.

Dans la vidéo satirique, Borat déclare: “Je suis ici pour défendre le maire américain Rudolph Giuliani.” Il continue à défendre la rencontre comme une “rencontre sexy et innocente entre un homme consentant et ma fille de 15 ans”, qui a été “transformée en quelque chose de dégoûtant par les faux médias”. Il a conclu sa défense par un avertissement: “n’importe qui d’autre essaiera ceci, et Rudolph n’hésitera pas à entrer dans ses mémoires juridiques et à sortir ses supenis.”

DÉCLARATION OFFICIELLE DE BORAT SAGDIYEV pic.twitter.com/vM92Lam5vV – Borat (@BoratSagdiyev) 23 octobre 2020

La «déclaration officielle» est intervenue juste un jour après la levée de l’embargo médiatique sur les critiques du film, après quoi The Guardian a détaillé une scène douteuse mettant en vedette Giuliani, un ancien maire de New York, et la fille de Borat, Tutar Sagdiyev ( Maria Bakalova). À la suite d’une fausse interview pour un média conservateur, les deux se sont retirés dans une chambre d’hôtel truquée avec des caméras cachées, où Giuliani a commencé à faire des avances et a été vu sur vidéo allongé sur le lit avec sa main apparemment dans son pantalon, se touchant apparemment.

La scène a immédiatement provoqué l’indignation, bien que Giuliani n’ait pas tardé à la qualifier de “fabrication complète” et à insister sur le fait que rien d’inapproprié ne s’est produit. Dans une déclaration publiée sur Twitter, il a déclaré que ce qui aurait été rapporté comme lui ayant les mains dans son pantalon, se touchant soi-disant, était en fait lui “rentrant ma chemise après avoir enlevé le matériel d’enregistrement” et que “à aucun moment auparavant, pendant , ou après l’entrevue, j’ai jamais été inapproprié. » Il a dit que si le baron Cohen voulait laisser entendre le contraire, «il est un menteur à toute épreuve».

La suite de Borat, tout comme le film original sorti en 2006, est un film de comédie fictif mettant en vedette Baron Cohen dans le rôle de Borat, un journaliste populaire du Kazakhstan qui vient aux États-Unis. La suite est intentionnellement plus politique, dans le sens de la série Showtime de l’acteur Who Is America. Maintenant diffusé sur Amazon Prime Video, Borat Subsequent Moviefilm est salué par la critique, The Independent le qualifiant de «stupéfiant».