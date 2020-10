Dans un geste bienveillant, la star de Borat 2 Sacha Baron Cohen a fait don de 100 000 $ à un GoFundMe qui a été mis en place pour la «baby-sitter» du film Jeanise Jones. Selon Deadline, Cohen – qui a créé et incarne le personnage de Borat – a laissé tomber le montant considérable pour aider Jones, qui a été embauché comme baby-sitter pour la fille adolescente de Borat, Tutar, joué dans le film par l’actrice adulte Maria Bakalova. Le GoFundMe a été lancé par l’église de Jones, qui a cité son besoin d’argent comme étant dû à un manque de travail causé par la pandémie de coronavirus.

“Pensez à remercier Jeanise avec un cadeau tangible”, lisez une description sur la page GoFundMe. “Elle est au chômage en ce moment à cause de Covid. Auparavant, elle a travaillé sur un emploi pendant 32 ans! Elle est fidèle! Pensez à donner une contribution pour simplement remercier Jeanise d’être «une boussole morale et une lumière qui brille dans les ténèbres» dans ce film. Je m’en voudrais de ne pas remercier Sacha Cohen Baron et (la productrice) Monica Levinson pour avoir choisi Jeanise dans ce film. “

Sacha Baron Cohen a fait un don de 100000 $ à Jeanise Jones, qui était dans “ BORAT 2 ”, après avoir perdu son emploi en raison de COVID. (Source: date limite) pic.twitter.com/GSs5tChMPv – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 30 octobre 2020

Deadline a noté que, mis à part le don de Cohen, le GoFundMe a déjà dépassé de loin son objectif de 100000 $. Au moment d’écrire ces lignes, il a rapporté plus de 146 000 $ pour le bien-aimé Jones. Le point de vente a également rapporté que le don personnel de Cohen n’ira pas à Jones ou à son église, mais sera plutôt alloué à sa communauté d’Oklahoma City pour aider avec des programmes et des organisations qui travaillent pour répondre aux besoins généralisés.

Dans le nouveau film Borat, Jones s’occupe de Tutar, dont elle vient d’apprendre qu’il doit être donné comme épouse à un homme de grande puissance et notoriété. Sous l’impression qu’il s’agit d’un documentaire, elle passe du temps avec la fille et fait de son mieux pour lui donner des paroles sages pour aider la fille à sortir de sa mauvaise situation. Ce n’est qu’à la sortie du film qu’elle a appris que ce n’était pas nécessairement un documentaire, mais plutôt un film satirique réalisé par Cohen.

“J’ai l’impression qu’elle vient du tiers monde et que ce genre de choses arrive là où elles vendent des femmes”, a récemment déclaré Jones au New York Post, à propos de son rôle dans le projet. “Je pense que c’est pour de vrai donc je me suis senti trahi par ça.” Elle a expliqué plus tard: «Ils m’ont dit que c’était un documentaire pour que cette jeune femme comprenne qu’elle avait des droits et qu’elle pouvait faire tout ce qu’un homme peut faire».

Le pasteur de Jones, Derrick Scobey, a depuis parlé du geste fiscal de Cohen, en disant: “J’ai été époustouflé mais pas surpris parce qu’on m’a dit quel type de cœur cet homme a. Peut-être que c’est un peu risqué, certaines des choses dans le film, mais il a bon cœur. ” Borat Subsequent Moviefilm est actuellement diffusé gratuitement sur Amazon Prime, pour les abonnés du service.