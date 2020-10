Président Trump pense Sacha Baron Cohen est un imbécile pas drôle qui a essayé, mais a finalement échoué, de le tromper il y a des années – et à cela, dit SBC … appréciez la prise, DT !!!

POTUS a fait une critique sévère de Sacha et de son travail en tant que Borat, surtout en ce qui concerne la suite qui vient de sortir cette semaine. Il a déclaré aux journalistes sur Air Force 1 qu’il ne savait pas vraiment de quoi il s’agissait – il s’agit de Rudy Giuliani, s’il n’est pas au courant – mais a poursuivi en disant que Sacha a essayé de le duper il y a quelque temps, mais qu’il a appelé tout son acte.

Donald — J’apprécie la publicité gratuite pour Borat! J’avoue, je ne vous trouve pas drôle non plus. Mais pourtant, le monde entier se moque de vous. Je cherche toujours des gens pour jouer les bouffons racistes, et vous aurez besoin d’un travail après le 20 janvier. Parlons-en! Https: //t.co/itWnhJ8TQF – Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 24 octobre 2020 @SachaBaronCohen

Trump aurait dit: “C’est un faux gars et je ne le trouve pas drôle.” Il l’a également traité de “fluage”, et il semble que Borat lui-même ait eu vent de l’insulte … et a répondu rapidement.

Sacha écrit: “Donald – j’apprécie la publicité gratuite pour Borat! J’avoue, je ne vous trouve pas drôle non plus. Mais pourtant le monde entier se moque de vous.” Il offre également un emploi à Trump tout en faisant une présomption sur les résultats du jour du scrutin.

Ce à quoi Trump fait référence quand il dit qu’il a attrapé Sacha en flagrant délit remonte au milieu des années 2000, lorsque SBC a obtenu de Donald d’accepter une interview avec un autre personnage populaire qu’il joue … Ali G.Ali tente de lancer Trump sur une invention de la crème glacée, mais Trump reste stoïque tout au long et finit par quitter entièrement l’interview. Pas de pièges, pas de scandale.

Trump a maintenu au fil des ans qu’il avait vu à travers le morceau de Sacha, c’est pourquoi il a coupé court à l’interview et est parti brusquement. Sacha ne pense pas que ce soit tout à fait vrai, mais en tout cas … il n’a jamais été capable de faire une farce complète au gars – contrairement au conseiller de Trump, Rudy.

Voici le clip complet de Rudy Giuliani de Borat. Jugez par vous-même … pic.twitter.com/CQHzI23GFb – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 23 octobre 2020 @RexChapman

Si vous n’aviez pas entendu, Giuliani est l’une des «victimes» de Borat, si vous voulez, dans le nouveau film – et est en fait pris dans ce que certains pourraient décrire comme une situation compromettante avec l’acolyte de Sacha / Borat, qui dépeint un journaliste.

Après l’avoir interviewé, elle l’invite dans sa chambre pour boire un verre et enlève son micro et défait sa chemise. Puis Rudy posa sa main sur son pantalon, apparemment pour rentrer sa chemise, mais Sacha affirma que c’était plus effrayant.

Pour sa part, Rudy a depuis revendiqué rien d’inapproprié se passait et qu’il était juste en train de rentrer sa chemise. Sacha et co. argumenter le contraire – demander … qui sait où cela se serait passé s’il n’avait pas été interrompu?

Le clip est en ligne et le film est sorti sur Amazon Prime, donc les gens peuvent décider par eux-mêmes … mais en tout cas, Trump a clairement pris sa décision à propos de Sacha.