La star de Borat Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen, a répondu au président Donald Trump, qui aurait qualifié l’acteur de “fluage” sur Air Force One vendredi. Le baron Cohen a remercié Trump pour la “publicité gratuite” du film et a déclaré qu’il ne trouvait pas Trump drôle non plus, même si “le monde entier rit” du président. La scène la plus discutée de la suite de Borat met en scène l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, dans une position compromettante avec le personnage de Maria Bakalova, la fille de Borat, Tutar, âgée de 15 ans.

Vendredi, le chef du bureau de Voice of America à la Maison Blanche, Steve Herman, a rapporté que Trump avait été invité à savoir s’il avait vu Borat 2 et s’il s’inquiétait des violations de la sécurité. “Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais il y a des années, vous savez, il a essayé de m’escroquer et j’étais le seul à avoir dit non. C’est un faux et je ne le trouve pas drôle”, a déclaré Trump, répétant son affirmation selon laquelle il est la seule personne à quitter immédiatement une entrevue avec le baron Cohen. Trump a ajouté plus tard: “Pour moi, c’est un fluage.”

Après avoir entendu les commentaires de Trump dimanche, le baron Cohen a eu une réponse rapide. “Donald – j’apprécie la publicité gratuite pour Borat! J’avoue, je ne vous trouve pas drôle non plus. Mais pourtant le monde entier se moque de vous”, écrit-il. “Je suis toujours à la recherche de gens pour jouer les bouffons racistes, et vous aurez besoin d’un travail après le 20 janvier. Parlons-en!”

Le baron Cohen a été un critique fréquent de Trump tout au long de sa carrière. Une scène du film Borat original de 2006 montre même le personnage allant aux toilettes devant la Trump Tower à New York. En 2003, Baron Cohen a interviewé Trump pour Da Ali G. Show. Dans la scène, Trump commence à répondre sérieusement aux questions d’Ali G avant de comprendre rapidement que la série est une farce. Bien que le segment diffusé ait duré près de deux minutes, Trump a affirmé qu’il avait immédiatement quitté l’interview. “Je ne suis jamais tombé dans les escroqueries. Je suis la seule personne à avoir immédiatement quitté mon entretien avec ‘Ali G'”, a tweeté Trump en octobre 2012.

En octobre, le baron Cohen a écrit un éditorial sérieux sur les dangers des théories du complot pour le temps. Dans ce document, il a révélé qu’il avait écrasé un événement de droite de l’Arkansas, où il était “vraiment terrifié – pour la survie de la démocratie elle-même”. Il a appelé Trump pour son rôle dans la diffusion des théories. “Donald Trump – qui fait en moyenne 23 mensonges par jour et est le plus grand propagateur mondial de complots contre les coronavirus – a lui-même attrapé le virus. Il a un allié dévoué sur Facebook – la plus grande machine de propagande de l’histoire”, a écrit le baron Cohen. “Et c’est un moment où les Américains sont particulièrement vulnérables aux mensonges et aux complots. Ce trifecta a créé un tourbillon de folie conspiratrice.”