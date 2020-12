Revoir en un coup d’œil

Saviez-vous que chaque mois, environ 10 000 sacs à main et valises sont déposés dans les vestiaires V&A? Et dans ses expositions permanentes, le V&A présente plus de 2000 sacs à main, à la fois comme objets physiques et comme représentations dans des peintures et des sculptures? Il est peut-être surprenant alors que ce soit la première fois que l’institution consacre une grande exposition à l’accessoire omniprésent et en constante évolution.

Sacs: Inside Out, qui ouvre samedi, présente plus de 250 objets couvrant près de 500 ans et cherche à explorer la dualité des sacs en tant que possession privée et déclaration publique. L’exposition est organisée en deux moitiés réparties entre les étages: le sol, entré par un tunnel conçu pour ressembler à un zip, représente l’intérieur du sac caverneux, tandis que l’espace léger et aéré du premier étage est l’extérieur.

La boîte d’expédition de Winston Churchill a été assez utilisée

/ Image courtoisie de Sotheby’s)

Thématique et interculturelle plutôt que chronologique, le spectacle est également divisé en trois sections. Le premier est Function and Utility, une exploration de sacs pratiques à des fins spécifiques; d’une grande bourse brodée utilisée pour protéger la matrice argentée du grand sceau d’Angleterre d’Elizabeth I et d’un sac de carte Lancel des années 1960 pour transporter les guides Michelin dans la voiture, à l’écriture de Vivienne Leigh et même à la boîte d’expédition en cuir rouge des années 1920 de Churchill. Une vitrine avec des sacs de masques à gaz est particulièrement pertinente pour nos temps de port de masque.

Statut et identité explore le rôle central des sacs dans la culture des célébrités et en tant qu’indicateurs d’appartenance tribale. Les fans de mode seront ravis du tout premier sac Hermès Birkin créé pour Jane Birkin. Le seul à avoir jamais une longue sangle, le sac est embossé avec ses initiales JB et a des résidus visibles sur les autocollants qu’elle avait l’habitude de placer sur le devant.

Le sac Birkin original de Jane Birkin a été fait pour elle par Hermès

/ Les 3 Marches de Catherine B / V & A)

Dans un étui qui ressemble au département des costumes de The Crown, une pochette bracelet Paloma Picasso en satin vert des années 1980 qui appartenait à la princesse Margaret se trouve à côté de l’un des sacs à main à poignée supérieure de Margaret Thatcher. «Symbole de puissance et de féminité, elle a fait du sac à main un objet différent», explique la commissaire de l’exposition Lucia Savi. «Elle était la seule dans la pièce à avoir un sac à main, c’est donc devenu un symbole de sa politique.» À tel point en fait que le très “ sac à main ” a remporté une entrée OED à la suite des attaques féroces de la Dame de fer.

Un Hermès “ Kelly ” nommé en l’honneur de Grace et un sac à main “ Lady Dior ” du nom de la princesse Diana témoignent du pouvoir de l’approbation des célébrités, tout comme les sacs emblématiques des années 2000 exposés par le sponsor de l’exposition Mulberry: une sacoche “ Alexa ” prêté par Alexa Chung et un «Bayswater» appartenant à Kate Moss.

Lait de Coco de Chanel, quelqu’un?

/ Jason Lloyd Evans)

A l’étage du Design and Making, l’exposition perd une certaine clarté narrative. Des sections consacrées à des matériaux spécifiques (cuir, ferronnerie), à ​​la conception et à la construction de sacs côtoient de délicieux étalages de sacs fantaisistes – du panier de roses de Lulu Guinness au carton de lait de Chanel en passant par la pochette Dairy Milk en diamante d’Anya Hindmarch, tandis qu’un espace “ table des fabricants ” conçu pour immerger les visiteurs dans le processus de construction, des patrons en papier au matériel, pourraient être améliorés avec des éléments plus interactifs. La section sur les sacs à main et l’art, avec les monogrammes Louis Vuitton de Takashi Murakami, les pochettes Vivienne Westwood imprimées avec des chefs-d’œuvre du 18e siècle et le sac Prada Lucite de Damien Hirst avec de vrais insectes embaumés, est un point culminant visuel.

Sac de soirée “ Faberge Egg ” en métal incrusté de strass de Judith Leiber, parfait pour ceux qui n’ont besoin que d’un rouge à lèvres

/ Victoria and Albert Museum)

Bien que Bags: Inside Out ne soit pas comparable en termes de facteur wow à quelque chose comme l’épopée Alexander McQueen 2015 de V&A, il s’agit néanmoins d’une plongée profonde ravissante dans les sacs les plus importants, les plus dingues et les plus beaux du monde. N’oubliez pas de ne pas laisser le vôtre au vestiaire.

Sacs: Inside Out sponsorisé par Mulberry ouvre le 12 décembre, vam.ac.uk