Sadie Robertson parle de son expérience «sombre» avec le coronavirus. Quelques jours à peine après avoir annoncé qu’elle avait été hospitalisée après avoir été testée positive pour le virus, la star de Duck Dynasty, enceinte de 23 ans, a rejoint sa mère Korie et sa sœur Bella dans l’épisode de mercredi de son podcast, WHOA That’s Good, où elles ont partagé leurs expériences.

Selon la famille, Bella, 18 ans, a été la première à tomber malade, suivie par Korie peu de temps après. Robertson a expliqué que même si elle pensait qu’elle ne resterait pas affectée après avoir été testée négative pour le COVID-19, elle a réalisé qu’elle aussi tomberait malade après que son mari, Christian Huff, eut de la fièvre. Deux jours plus tard, Robertson, qui est enceinte de son premier enfant, “était complètement COVID.”

Robertson, qui a révélé lundi qu’elle avait été testée positive pour le virus, a déclaré que ses symptômes “avaient commencé par un très mauvais mal de tête”, qu’elle a décrit comme “un type de mal de tête différent de celui que j’ai jamais eu – c’était comme une migraine derrière mon œil. . ” À partir de là, la star de télé-réalité «a eu la toux», ce qui, selon elle, était si grave qu’elle a laissé sa gorge «si rouge et en feu». Elle a décrit les symptômes comme «terribles». Robertson a également déclaré qu’elle avait ressenti un brouillard cérébral, des courbatures, une perte de goût et d’odorat, des «rêves vifs» et des difficultés à dormir, alors qu’elle était «si fatiguée». La jeune femme de 23 ans a révélé qu’elle présentait également d’autres symptômes dont elle n’avait jamais entendu parler auparavant, notamment la dépression.

«Toute la douleur physique en plus de la solitude de celle-ci, son isolement, vous fait ressentir cette dépression que je n’avais jamais connue auparavant», a-t-elle déclaré. “Je ne vais pas mentir, j’ai beaucoup pleuré. C’est vraiment une maladie noire.”

Finalement, les symptômes de Robertson sont devenus si graves qu’elle a été hospitalisée. Elle a dit que les nausées matinales qu’elle a éprouvées tout au long de sa grossesse, associées à ses symptômes du COVID-19, ont conduit à une déshydratation sévère. Elle a dit: “À ce stade, quand j’étais déshydratée, ma douleur thoracique était devenue vraiment grave. Je pouvais à peine parler et maman est venue et m’a dit: ‘Tu dois aller à l’hôpital.'”

Alors que Robertson et les membres de sa famille se sont heureusement rétablis, avec Robertson dans son annonce de lundi assurant aux fans que son bébé à naître va “bien et [is] en bonne santé, “la star de Duck Dynasty a encouragé ses fans à prendre le virus au sérieux.

“Je suis une personne en très bonne santé, je fais beaucoup de sport et je mange assez bien. Je prends soin de moi. Je pensais honnêtement que si je devenais COVID, ce ne serait pas si mal. Mais non, je l’ai eu horriblement”, dit-elle. «Alors ne pense pas que tu vas aller bien… c’est une maladie vraiment difficile que tu ne veux pas attraper.