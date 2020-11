Sadie Robertson Huff et son mari, Christian Huff, vont avoir une petite fille! La fille de la dynastie des canards, 23 ans, a annoncé dimanche qu’elle et son mari avaient appris le sexe de leur bébé, annonçant la nouvelle avec une explosion de peinture rose pour une fête de famille et d’amis.

Posant dans des tenues entièrement blanches devant une pancarte indiquant «Baby Huff», Sadie et son mari ont sauté de joie alors que la peinture rose faisait ses débuts. “BABY GIRL WE LOVE YOUUUU”, a-t-elle sous-titré la photo, ajoutant plus tard avec une autre photo de la révélation qu’elle était “encore étourdie et voyant rose quand je ferme les yeux.”

Sadie et Christian se sont mariés dans la ferme familiale de Louisiane en novembre 2019 et ont annoncé le mois dernier qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. «CRIER AVEC EXCITATION DE PARTAGER CETTE NOUVELLE! Bébé, nous vous adorons déjà», la future maman a légendé une photo avec son mari et leur première échographie.

Quelques semaines plus tard, Sadie a annoncé qu’elle avait contracté le COVID-19, partageant une photo de l’hôpital et révélant que le virus était l’une des «choses les plus difficiles» auxquelles elle ait jamais été confrontée. “Je sais que tout le monde vit le covid différemment, mais wow, ces symptômes sont sauvages. J’ai vraiment lutté contre celui-ci!” elle a partagé sur Instagram. “Heureusement, bébé Huff va très bien et en bonne santé, et je guéris aussi. Je ne suis plus à l’hôpital (cette photo n’était pas d’aujourd’hui) et je suis presque complètement rétabli.”

La star de télé-réalité enceinte a révélé dans l’épisode suivant de son podcast WHOA That’s Good qu’elle, sa mère Korie Robertson et sa sœur Bella Robertson sont toutes tombées malades à peu près au même moment. “En fait, j’ai testé négatif mais je ne me sentais toujours pas bien à ce sujet, puis Christian a eu de la fièvre et je me suis dit: ‘Oh non, ça vient'”, se souvient-elle. “Et bien sûr, deux jours plus tard, j’étais complètement sur COVID.” Ses symptômes comprenaient le brouillard cérébral classique, des courbatures, une perte de goût et d’odeur, ainsi que des difficultés à dormir. Elle a également présenté des symptômes de dépression. «Toute la douleur physique en plus de la solitude, de son isolement, vous fait ressentir cette dépression que je n’avais jamais connue auparavant», a-t-elle expliqué. “Je ne vais pas mentir, j’ai beaucoup pleuré. C’est vraiment une maladie noire.”