Sadie Roberston est en convalescence après que la star enceinte de Duck Dynasty a révélé lundi qu’elle avait été testée positive au COVID-19. La jeune femme de 23 ans a partagé une photo de son séjour à l’hôpital sur Instagram, disant aux fans que son bébé à naître allait “bien et en bonne santé”, malgré qu’elle soit “très malade” avec le virus qui a tué 225000 personnes aux États-Unis. seul.

“Je ne vais pas mentir, cela a été l’une des choses les plus difficiles. J’ai eu Covid-19 et j’ai fini par tomber très malade”, a écrit Robertson, notant que si le COVID affecte les gens de différentes manières, elle avait un “sauvage “rouler pendant la pire de sa propre maladie. “J’ai vraiment eu du mal à travers celui-ci!”

Les femmes enceintes font face à un risque supplémentaire lorsqu’il s’agit de contracter le coronavirus, mais “heureusement, bébé Huff va très bien et en bonne santé” alors que Robertson guérit également. L’ancienne de Dancing With the Stars a poursuivi en disant qu’elle était “presque complètement rétablie” alors qu’elle réfléchissait à son expérience avec le virus. «J’ai beaucoup appris et j’ai été mis au défi de bien des façons nouvelles. Je dirai que ma dépendance à Jésus ne s’est jamais sentie aussi grande dans certains des moments les plus difficiles de cette maladie. Je suis reconnaissant de servir un sauveur qui est avec moi dans ces moments qui me semblent plutôt solitaires », écrit-elle. «Mon cœur et le cœur de ma famille vont à tous ceux qui souffrent de Covid.»

La future mère a conclu son annonce en révélant que sa mère, Korie Robertson, et sa soeur de 18 ans, Bella Robertson, ont également été testées positives pour COVID-19, et discuteraient de leurs expériences avec lui dans l’épisode de mercredi de leur WHOA That’s Good Podcast.

Robertson a annoncé le 4 octobre qu’elle et son mari Christian Huff attendaient leur premier enfant après s’être marié en novembre. “Nous sommes reconnaissants de porter un miracle dans le monde!” elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque. “Bébé, tu es déjà aimé et déjà cru. J’ai hâte de t’accueillir dans le monde avec toute la joie, l’espoir et l’excitation que tu apporteras dans la vie de tant de personnes par ta vie incroyable et miraculeuse.”

Au cours de l’épisode du 21 octobre de WHOA That’s Good Podcast, Roberston a révélé qu’elle et Huff ne s’attendaient pas à tomber enceinte. “J’ai fait un autre test de grossesse et un autre signe plus et deux positifs équivaut à un positif certain”, se souvient la personnalité de la réalité. “” Paniquait, riait littéralement avec des larmes coulant sur mon visage. ” La jeune mariée a continué qu’elle était «ravie» de sa grossesse, car elle et Huff avaient décidé de laisser une grossesse «entre les mains de Dieu».

«Nous voulons un bébé quand c’est le moment de Dieu pour nous d’avoir un bébé parce que nous croyons que c’est un cadeau de Dieu d’avoir un bébé. C’est une telle bénédiction, et nous savions que si c’était le moment de Dieu, alors ce serait bien sûr notre timing », dit-elle. «Et donc c’était vraiment un sentiment miraculeux de savoir que j’avais un enfant en moi. Je suis tombé à genoux, j’étais tellement reconnaissant.