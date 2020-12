S’exprimant dimanche matin, il a déclaré que de nombreux secteurs avaient «souffert d’une manière qu’ils n’avaient jamais connue».

Il a déclaré que la décision du gouvernement de placer le capital dans la catégorie 4 tout au long de la période de Noël a été un «coup dur» pour les familles et les entreprises.

M. Khan a déclaré tout en soutenant les mesures visant à renforcer les restrictions à Londres, “une décision aurait dû être prise bien, bien plus tôt que samedi.”

Il a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «[This is] la pire année que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale ».

«Beaucoup de nos secteurs – pensez à la culture, à l’hôtellerie, aux loisirs, au tourisme, au commerce de détail – ont souffert d’une manière qu’ils n’ont jamais connue.

«Et c’est pourquoi nous avons plaidé auprès du gouvernement pour une feuille de route vers la reprise, mais aussi pour un soutien supplémentaire dont nos secteurs ont besoin.»

Il a ajouté: «Cette décision de la onzième heure du Premier ministre est un coup dur pour les Londoniens qui avaient hâte de passer du temps avec leur famille, et les entreprises qui ont hâte de passer quelques semaines décentes avant Noël et le Nouvel An, et sont maintenant obligés de fermer.

«Je suis vraiment en colère contre la réponse du premier ministre et les attentes accrues concernant l’assouplissement des règles à Noël.

“Je pense que c’est la bonne chose à faire avec ces restrictions, je pense qu’il est juste et approprié d’agir tôt – mais une décision aurait dû être prise bien, bien plus tôt que samedi.”

M. Khan a déclaré que la probabilité que la saison des fêtes de cette année ne soit pas normale était prévisible «il y a des mois», et a fait valoir que les gens voulaient de la clarté afin de prendre des décisions sur l’opportunité de rendre visite ou non à la famille.

Il a déclaré: «Pas plus tard que la semaine dernière mardi, je demandais au gouvernement de ne pas assouplir les règles pour ces jours de Noël, car nous pouvions voir que le virus se propageait, en particulier chez ceux qui ne présentaient aucun symptôme du virus. Et j’ai fait valoir qu’il était stupide pour nous de passer du verrouillage au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 0, puis de nouveau au niveau 3.

«Le gouvernement nous a accusés d’essayer d’annuler Noël. Maintenant, tout cela était concevable. Ce que les gens veulent, c’est la clarté – au lieu de cela, nous avons obtenu un changement de type stop-start, nous faire monter une colline, puis nous faire descendre, nous faire remonter la colline, puis nous faire redescendre.

Il a laissé entendre qu’il était sceptique quant au système de niveaux en place au Royaume-Uni, affirmant qu’il était «inefficace et qu’il ne fonctionnait pas».

Il a ajouté: «La réalité est que le nombre d’hôpitaux dont nous disposons est d’environ (a) deux semaines de décalage, et la réalité est que si janvier est le mois le plus chargé de l’année (pour le NHS), d’année en année, attraper le virus maintenant pourrait tous être hospitalisés dans deux semaines, c’est pourquoi nous sommes si inquiets.

Il a exhorté les Londoniens ayant des problèmes de santé non liés à Covid à continuer à contacter leur médecin généraliste ou à appeler le 111