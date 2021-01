S

adiq Khan a exhorté les ministres à «maîtriser» les personnes arrivant au Royaume-Uni de l’étranger alors qu’il soutenait les appels à un verrouillage national complet.

Le maire de Londres a exprimé sa frustration quant à la «facilité» avec laquelle les voyageurs étrangers peuvent entrer dans la capitale.

Il a exigé des régimes de mise en quarantaine et de test plus stricts pour réduire la propagation de Covid-19 au Royaume-Uni.

M. Khan a déclaré que les pouvoirs relatifs aux règles de quarantaine incombaient au gouvernement, plutôt qu’au bureau du maire, et que ses appels étaient jusqu’à présent «tombés dans l’oreille d’un sourd».

Dans une interview avec l’agence de presse PA, le maire de Londres a également critiqué le gouvernement pour ne pas avoir été clair dans ses messages sur ce que les gens doivent faire – et a insisté sur le fait que la police applique les règles.

Il a déclaré qu’un «verrouillage national complet» semblable à celui de mars était nécessaire parce que les hôpitaux sont maintenant «aussi occupés – sinon plus occupés – qu’ils ne l’étaient en mars, avril et mai», malgré les restrictions «moins onéreuses».

À propos des voyages internationaux, il a déclaré: «D’autres pays qui ont été touchés n’ont pas autorisé les gens à entrer à moins qu’ils ne soient correctement mis en quarantaine pendant une période de temps et qu’il y ait des tests appropriés.

Sadiq Khan s'est joint aux appels pour un verrouillage national complet

«Si vous comparez et comparez ce qui se passe dans nos aéroports par rapport aux aéroports de Séoul, par exemple, il y a une grande différence.

«Je suis donc vraiment frustré, en tant que maire d’une ville avec un certain nombre d’aéroports qui nous servent – Heathrow, Gatwick, Stansted, City, plus l’Eurostar – de la facilité avec laquelle les gens peuvent entrer dans notre ville, potentiellement avec de nouveaux souches du virus.

«Et c’est ce que nous avons demandé au gouvernement de s’assurer qu’il empêche le virus d’arriver par d’autres moyens, et c’est pourquoi il est vraiment important pour eux de maîtriser les voyages internationaux en relation avec ce virus.»

Il a ajouté: «Je demande des contrôles beaucoup plus stricts vis-à-vis de ceux qui arrivent dans notre pays, notamment beaucoup plus de tests au point d’arrivée et une mise en quarantaine appropriée avant qu’ils ne quittent l’aéroport, d’abord pour les tests et avant de pouvoir partir. leurs maisons.”

Matt Hancock dit qu’il est “ incroyablement inquiet ” pour la variante sud-africaine

Cela vient après que l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a appelé à une action immédiate pour fermer les écoles, fermer les frontières et interdire le mélange des ménages, affirmant que la situation était «pire» que les crises hivernales précédentes du NHS.

«Face à une croissance exponentielle, même attendre un jour supplémentaire entraîne de nombreux décès évitables, de sorte que ces plans doivent maintenant être accélérés de toute urgence», a-t-il déclaré.

Le conservateur principal Neil O’Brien a également déclaré que les procédures «doivent être durcies à la frontière» afin d’empêcher l’importation de cas – une préoccupation particulière étant donné le potentiel de nouvelles variantes comme celle en Afrique du Sud.

Le Premier ministre est sur le point de faire un discours télévisé ce soir, exposant de nouvelles mesures d’urgence pour contrôler la propagation du coronavirus en Angleterre.

Un porte-parole n ° 10 a déclaré que cette décision était une réponse au nombre d’infections «en augmentation rapide» suite à l’émergence de la nouvelle variante.

La déclaration, qui doit être faite lundi à 20 heures, sera suivie du rappel du Parlement mercredi afin que les députés puissent débattre des mesures.

Un porte-parole n ° 10 a déclaré: «La diffusion de la nouvelle variante de Covid-19 a conduit à une augmentation rapide du nombre de cas à travers le pays.

«Le Premier ministre est clair que de nouvelles mesures doivent maintenant être prises pour arrêter cette montée et pour protéger le NHS et sauver des vies.»

Reportage supplémentaire de PA Media.