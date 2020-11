Le chancelier Rishi Sunak a dévoilé l’examen avec des mesures visant à protéger les emplois et à relancer l’économie.

Cependant, le maire de Londres a déclaré que les conseils à court d’argent de la capitale ne recevaient pas suffisamment d’aide financière pour faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19.

Le maire a déclaré: «Sans aucune faute de leur part, Covid a laissé les conseils de Londres, qui sont en première ligne dans cette pandémie, confrontés à un déficit de financement net de 1,1 milliard de livres sterling cette année – le gouvernement doit rester fidèle à leur parole. et fournir le financement dont les conseils ont besoin de toute urgence pour continuer à fournir les services locaux essentiels sur lesquels nous comptons tous.

«Pour relancer notre économie au cours des prochaines semaines, il sera également crucial que le gouvernement travaille maintenant avec les entreprises et les arrondissements pour déployer rapidement des programmes de dépistage et de vaccination de masse au sein de la population en âge de travailler.

en relation

«Si le gouvernement poursuit son approche consistant à affamer le capital d’investissement, il ne fera rien de plus que d’entraver notre reprise de Covid – à la fois à Londres et au Royaume-Uni. Il est vital que Londres puisse désormais obtenir sa juste part de financement à la fois du Shared Prosperity Fund et du nouveau Leveling Up Fund annoncé aujourd’hui.

«Ce gouvernement devrait tirer les leçons des erreurs de la dernière décennie – l’austérité et étouffer la croissance pour rembourser la dette ne fonctionnent pas et endommagent des vies.»

Ses commentaires sont intervenus alors que le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a salué l’engagement du gouvernement en faveur d’un règlement des transports décentralisé et l’annonce d’une banque d’infrastructure dans le nord, mais a critiqué le Fonds de nivellement.

en relation

S’exprimant lors d’une conférence de presse en ligne, M. Burnham a déclaré: «Le financement pour investir dans les infrastructures est une bonne chose, mais je pense que les gens doivent regarder derrière les gros titres et les slogans ici, car nous ne pensons pas que cela améliorera de si tôt.»

Il a déclaré que la part du fonds du Grand Manchester serait de 30 millions de livres l’année prochaine, ce qui ne serait pas suffisant pour «mettre en route le vrai travail pour niveler le pays».

Il a ajouté: «Je ne pense pas que vous puissiez dire que cela équivaut à un plan substantiel pour niveler le pays.»