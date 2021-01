Le jour où la capitale a franchi la sombre étape de 10 000 décès de coronavirus, le maire a déclaré que «le vaccin est une lumière au bout du tunnel».

Il a déclaré à Sky News: «Ce que nous entendons de façon anecdotique de ceux qui administrent le vaccin, des infirmières et des médecins, c’est une certaine hésitation parmi les Londoniens noirs.

«Ce que nous devons faire au cours des prochains jours et semaines, c’est nous assurer que tout le monde comprend les avantages de ces vaccins.

«Ils fonctionnent et nous devons nous assurer de briser les mythes qui existent actuellement sur les vaccins et les théories du complot.

Il est vraiment important que nous comprenions le rôle important que jouent les vaccins pour changer la donne dans notre lutte contre ce virus.

Sur LBC, le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam a parlé avec un appelant pour demander l’assurance que le vaccin est sans danger pour les personnes issues de minorités ethniques.

Il a déclaré: “Il n’y a aucune raison biologique pour laquelle ces vaccins se comporteraient différemment en fonction de l’appartenance ethnique ou de la race.”

Cela vient après que des recherches du mois dernier suggèrent que les personnes issues de minorités ethniques sont jusqu’à 20% moins susceptibles de vouloir le coup.

Selon un sondage de la Royal Society for Public Health (RSPH), environ 76% du public britannique prendrait un vaccin Covid-19 si leur médecin généraliste ou professionnel de la santé le conseillait.

Ce chiffre est tombé à 57 pour cent des personnes d’origine noire, asiatique et minoritaire (BAME) qui seraient susceptibles de le faire, contre 79 pour cent des répondants blancs.

La confiance était la plus faible parmi les répondants d’origine asiatique, 55% étant susceptibles de dire oui à un coup.

Et 70 pour cent des revenus les plus bas étaient susceptibles de dire oui à un vaccin, contre 84 pour cent des revenus les plus élevés.

Le maire a déclaré que davantage de mesures étaient nécessaires pour contrôler le virus, notamment la fermeture des lieux de culte et l’utilisation de masques à l’extérieur lorsque la distanciation sociale n’est pas impossible.

Les répondants du BAME qui ont déclaré ne pas vouloir se faire vacciner étaient ouverts aux offres d’informations complémentaires sur la santé de leur médecin généraliste.

Plus d’un tiers ont déclaré qu’ils changeraient probablement d’avis s’ils avaient plus d’informations sur l’efficacité d’un vaccin, contre 18% des répondants blancs.

Christina Marriott, directrice générale de la RSPH, a déclaré: «Il est très préoccupant que tant les personnes vivant dans les zones les plus pauvres que celles des communautés ethniques minoritaires soient moins susceptibles de vouloir le vaccin.

«Cependant, ce n’est pas surprenant. Nous savons depuis des années que différentes communautés ont différents niveaux de satisfaction dans le NHS et plus récemment, nous avons vu des messages anti-vaccination ciblés spécifiquement sur différents groupes, y compris différentes communautés ethniques ou religieuses.

«Mais ce sont exactement les groupes qui ont le plus souffert de Covid.

«Ils continuent d’être les plus à risque de tomber malades et les plus à risque de mourir. Le gouvernement, le NHS et la santé publique locale doivent donc travailler rapidement et de manière proactive avec ces communautés. »

Jabeer Butt, directeur général de la Race Equality Foundation, a déclaré: «Il est impératif que le NHS utilise des canaux de confiance tels que les organisations bénévoles dirigées par BAME pour atteindre et répondre aux préoccupations des communautés BAME et veiller à ce que l’impact disproportionné de Covid ne soit pas exacerbé.

Nadhim Zahawi, le ministre du gouvernement responsable du déploiement du vaccin Covid, a déclaré: «Les vaccins sont le moyen le plus efficace de protéger les gens contre le coronavirus et sauveront des milliers de vies.

«Tous les vaccins passent par un processus d’essai clinique robuste et ne sont administrés aux patients qu’une fois qu’ils ont satisfait aux normes strictes de sécurité, d’efficacité et de qualité du régulateur britannique des médicaments, la MHRA.

«Le NHS fournira des conseils et des informations à chaque occasion possible, y compris en travaillant en étroite collaboration avec les communautés BAME, pour soutenir ceux qui reçoivent un vaccin et à toute personne qui a des questions sur le processus de vaccination.»

En décembre, la grand-mère de 80 ans, Josephine Faleye, est devenue la première personne à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech à l’hôpital Royal Free du nord de Londres.

Elle a déclaré: «Je suis ravie d’être la première personne de cet hôpital à être vaccinée contre le COVID-19. Je suis heureux de l’avoir et j’espère que si les gens me voient l’avoir à 80 ans, cela les encouragera à l’avoir aussi.

«Lors de la première vague, je n’ai pas vu mes enfants et mes petits-enfants correctement pendant environ six mois, donc ça a été une année difficile. J’ai vraiment hâte de pouvoir à nouveau embrasser mes petits-enfants.