L’ayor de Londres Sadiq Khan a déclaré que toutes les écoles primaires de Londres seraient fermées à la plupart des élèves lorsque le nouveau trimestre commencera la semaine prochaine.

Cela survient deux jours après que le secrétaire d’État à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que seuls les habitants de 22 des 32 arrondissements de Londres seraient touchés par les fermetures.

Dans les 24 heures, il semble que le gouvernement ait reconnu sa défaite. Une réunion d’urgence du Cabinet Office le jour du Nouvel An, qui a approuvé la révision, a ajouté les dix autorités éducatives restantes aux zones d’urgence du gouvernement.

«Le gouvernement a enfin vu du sens et s’est retourné», a tweeté le maire aujourd’hui.

«Toutes les écoles primaires de Londres seront traitées de la même manière.

«C’est la bonne décision – et je tiens à remercier le ministre de l’Éducation Nick Gibb pour nos conversations constructives au cours des deux derniers jours.

La secrétaire à l’éducation fantôme du Labour, Kate Green, a déclaré que la nature de dernière minute de la décision du gouvernement concernant les écoles de Londres avait causé «un énorme stress» aux élèves, aux familles et au personnel.

Elle a déclaré: «C’est encore un autre virage du gouvernement qui crée le chaos pour les parents deux jours seulement avant le début du trimestre.

«La gestion incompétente de Gavin Williamson du retour des écoles et des collèges crée un stress énorme pour les parents, les élèves et le personnel des écoles et des collèges et nuit à l’éducation des enfants.

«Le gouvernement n’a pas réussi à mettre en place des tests de masse pour les écoles et les collèges lorsque les travaillistes l’ont demandé et ils n’ont pas réussi à élaborer des plans crédibles d’apprentissage à distance lorsque les élèves ne peuvent pas être à l’école.

«Ce demi-tour était nécessaire pour assurer la cohérence à Londres. Cependant, Gavin Williamson doit encore clarifier pourquoi certaines écoles du niveau 4 ferment et quels seront les critères de réouverture.

«Le personnel des écoles et des collèges a besoin de toute urgence de l’assurance que le gouvernement met en place un soutien approprié pour rendre toutes les écoles Covid des environnements de travail sûrs.»

Le Dr Mary Bousted, secrétaire générale conjointe de l’Union nationale de l’éducation, a déclaré: «Il est bienvenu que, bien qu’à leur mode habituelle de dernière minute, les ministres aient corrigé une position manifestement absurde – une position qu’elle ne pouvait pas justifier par des preuves ou du bon sens.

«Mais la question doit être posée: pourquoi les ministres de l’Education sont-ils si inadéquats et incompétents? Qui les conseille?

«Et ce qui est bon pour Londres l’est pour le reste du pays. Avec le plus haut niveau d’infection Covid-19 et les hôpitaux flambant sous le tsunami de patients très malades, il est temps pour les ministres de faire leur devoir – de protéger le NHS en suivant les conseils de Sage et de fermer toutes les écoles primaires et secondaires pour réduire le R taux inférieur à 1.

«Il est temps que le gouvernement protège ses citoyens, et en particulier ses enfants, en fermant toutes les écoles primaires pendant deux semaines afin que la situation soit correctement évaluée, que les écoles soient beaucoup plus sûres et les enfants et leurs familles protégés.»