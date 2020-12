Safari et beauté, Demi Rose commence à montrer ses nouveaux looks en Afrique | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, a quelques jours depuis son arrivée à Afrique Et elle avait travaillé dur pour chouchouter les internautes avec de nouvelles photos et ses premiers looks de style Safari ont finalement commencé à sortir.

Primera a commenté avec une photographie dans laquelle il pose à partir d’une Jeep d’exploration, dans laquelle il a fait l’un de ses premiers expéditions sur le continent et bien sûr sa silhouette sculpturale se reflétait devant l’objectif de la caméra, réussissant à choyer ses fans.

La photo a dépassé les 600000 J’aime Causant une grande surprise par sa beauté dans ce type de tenue que nous n’avions jamais vu auparavant dans son profil. Pour cette raison, la boîte de commentaires était remplie de messages de soutien, de compliments et bien sûr de compliments à ne pas manquer, accompagnés de leurs emojis respectifs de fleurs et de visages amoureux.

Nul doute que Demi Rose sait très bien poser et surtout se marier avec l’environnement car il semble que ce soit un Tomb Raider ou Indiana Jones d’aujourd’hui en cette année 2020 qui était presque aussi dangereux avec une jungle qu’une expédition dans quelques ruines.

Pour commencer ce samedi, Demi Rose a pensé que ce serait une excellente idée de faire un live sur son Instagram afin que nous puissions également apprécier un autre look qu’elle utilisera très prochainement dans une photographie qui se compose d’un corset à imprimé animal et d’un grand chapeau qui l’aide. vous couvrir du soleil et avec lequel vous ferez sûrement un incroyable Séance photo.

Demi nous raconte qu’elle est très heureuse d’être partie en Afrique et que depuis son arrivée ce fut un grand plaisir pour elle de pouvoir voir autant d’animaux sauvages et surtout de profiter de la compagnie de ses amis dans un lieu aussi paradisiaque et beau que ça. , tout en créant ces grands divertissements.

Elle nous a également dit qu’elle était très fatiguée car elle se réveillait tôt pour faire les séances photo et qu’elle n’avait pas révélé beaucoup de photos qui y ont été prises car elle attend un peu pour commencer à la lancer puisqu’il s’agit d’un contenu de très haute qualité qui activera sûrement Internet complètement.

Demi Rose n’est pas une novice dans ce domaine, mais elle a des années de pratique et plutôt des années de pratique et bien sûr cela se voit quand vous voyez ses photos, en particulier la façon dont elle exprime cette paix et cet amour qu’elle veut tant partager.

Comme d’habitude dans ses récits, il nous en a appris un peu plus sur ses aventures dans lesquelles on pouvait voir qu’il montait en montgolfière et traversait la savane africaine, pouvant ainsi observer nombre de ses animaux, tels que des hippopotames, des lions et autres. des êtres sauvages qui ne pouvaient pas être visités en voiture ou à pied mais voler dans les airs est la meilleure option et la plus sûre.

Nous vous recommandons de garder un œil sur Show News, nous vous apporterons toutes les nouvelles de la belle mannequin britannique qui a eu un impact sur le monde avec sa beauté et son charisme, Demi Rose, qui aime bien nous tenir au courant et surtout nous chouchouter avec de belles images de elle et la promotion de la marque de mode étrange pour laquelle elle travaille.