Les clients qui ont afflué vers les supermarchés après avoir dû modifier leurs plans de repas de Noël à la dernière minute lorsque de nouvelles restrictions de verrouillage sont entrées en vigueur, ont contribué à la hausse des ventes chez Sainsbury’s.

La chaîne FTSE 100 a augmenté ses prévisions de bénéfices pour l’année complète à au moins 330 millions de livres sterling contre 270 millions de livres sterling après un troisième trimestre solide qui a vu des ventes comparables, hors carburant, bondir de 8,6%.

L’épicier a vu la demande augmenter alors que d’autres parties de la rue principale devaient fermer, y compris pour un autre verrouillage en novembre, suivi de l’introduction de règles de niveau 4 à Londres le mois dernier, où le détaillant a de nombreux magasins.

Sainsbury’s est classé comme un détaillant «essentiel» et a donc été autorisé à rester ouvert tout au long de la pandémie.

Simon Roberts, directeur général de Sainsbury’s, a déclaré: “De nombreux clients ont dû modifier leurs plans de Noël à la dernière minute et nous avons vendu des dindes plus petites et plus d’agneau et de bœuf que d’habitude. Alors que les gens se réunissaient moins, ils se soignaient tout de même.”

Les ventes de champagne haut de gamme ont augmenté et les clients souhaitant que le réveillon du Nouvel An à la maison se sentent spéciaux ont conduit à des ventes record de steaks pour le détaillant.

Roberts a ajouté: “Plus de clients ont acheté leur nourriture en ligne que jamais auparavant et nous avons livré 1,1 million de commandes dans les dix jours précédant Noël, soit le double du nombre de l’année dernière.”

Chez Argos, que Sainsbury’s a acquis lors d’une prise de contrôle de 1,4 milliard de livres sterling en 2016, les ventes ont progressé de 8%.

Sainsbury’s a déclaré: «L’impact de la pandémie sur les ventes, les collègues et les coûts ajoute une incertitude supplémentaire à nos perspectives financières pour le reste de l’année.»

Cependant, il prédit toujours des bénéfices avant impôts sous-jacents meilleurs que prévu d’au moins 330 millions de livres sterling pour l’année jusqu’en mars.

C’est après l’impact de l’abandon de 410 millions de livres sterling d’allégement des tarifs commerciaux que la société a récemment annoncé qu’elle rendrait au gouvernement.

La société, qui a révélé en novembre des plans de restructuration, y compris des plans de fermeture permanente de ses comptoirs de viande, de poisson et de charcuterie ainsi que d’un certain nombre de magasins Argos, fait partie des détaillants bénéficiant d’un congé des taux d’affaires pendant la crise du virus.

Cependant, les épiciers ont été critiqués pour avoir accepté le soutien tout en constatant une forte demande des clients pendant la pandémie et en versant des dividendes aux actionnaires.