ainsbury’s s’est joint à Morrisons pour imposer le port de masques dans ses magasins, malgré les inquiétudes des policiers quant à la contestation de la violation de la règle.

Le géant du supermarché a confirmé qu’il affichera des gardes de sécurité formés à l’entrée des magasins pour «défier» les clients qui ne portent pas de masque ou qui ne font pas leurs achats en groupe.

Le directeur général Simon Roberts a déclaré: «J’ai passé beaucoup de temps dans nos magasins à examiner la dernière situation ces derniers jours et au nom de tous mes collègues, je demande à nos clients de nous aider à assurer la sécurité de tout le monde.

«La grande majorité des clients achètent en toute sécurité, mais j’ai également vu des clients essayer de faire leurs achats sans masque et faire leurs achats dans des groupes familiaux plus importants.

«Aidez-nous à assurer la sécurité de tous nos collègues et clients en portant toujours un masque et en faisant des achats seuls. Les soins et la considération de chacun comptent plus que jamais.

Après les préoccupations des syndicats au sujet de la sécurité des travailleurs, Boris Johnson a déclaré que les gens devaient «faire ce qu’il fallait» en adhérant à la distanciation sociale en cas d’absence.

«Nous devons appliquer les règles dans les supermarchés. Lorsque les gens prennent des boissons à emporter, dans les cafés, ils doivent éviter de propager la maladie là-bas, éviter de trop se mélanger », a-t-il déclaré.

La chaîne de supermarchés Morrisons a déclaré lundi que les clients qui refusent de porter un masque sans exemption médicale seront invités à quitter les magasins.

Le directeur général David Potts a déclaré: «Ceux qui se voient offrir un masque facial et refusent d’en porter un ne seront pas autorisés à faire des emplettes chez Morrisons à moins qu’ils ne soient dispensés médicalement.

«Nos collègues du magasin travaillent dur pour vous nourrir, vous et votre famille, soyez gentils.»

(

Matt Hancock a distingué Morrisons pour ses éloges

/ BBC)

Matt Hancock, le secrétaire à la santé, a applaudi Morrisons dans son briefing de Downing Street, “C’est la bonne approche, et je veux voir toutes les parties de la société jouer leur rôle dans cela.”

«Une application plus stricte est nécessaire et je suis ravie que la police intensifie son application. Mais il ne s’agit pas seulement du gouvernement et des règles que nous établissons, ou de la police et du travail qu’elle accomplit. Il s’agit de la façon dont tout le monde se comporte.

Mais un haut responsable de la police a déclaré au Guardian qu’ils n’imposeraient pas le port de masque dans les supermarchés en raison des ressources.

Ils ont dit: «Les gens veulent-ils vraiment que la police vous dise:« Ce n’est pas au-dessus de votre nez »? Il n’y a pas d’officiers supplémentaires. Tout le reste [crime] se passe toujours. «Où est le plus grand risque: mettez-vous deux personnes dans un supermarché sans masque devant une femme victime de violence domestique?

“Vous avez besoin de messages plus clairs et cohérents, pas de nouvelles règles et de plus d’application.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le gouvernement était «préoccupé» par les magasins n’appliquant pas les règles de manière assez stricte.

“En fin de compte, la chose la plus importante à faire maintenant est de s’assurer que l’application effective – et bien sûr le respect des règles – lorsque les gens se rendent dans les supermarchés est respectée”, a déclaré M. Zahawi à Sky News.

“Nous devons nous assurer que les gens portent réellement des masques et suivent le système unidirectionnel”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du syndicat Usdaw, Paddy Lillis, a déclaré: «Le personnel du commerce de détail travaille avec le public tous les jours et non seulement souffre d’une augmentation des abus, mais est profondément inquiet à l’idée d’attraper Covid-19.

«Lorsque des mesures de sécurité sont convenues, les détaillants doivent s’assurer qu’elles sont systématiquement suivies dans chaque magasin.

«Nous sommes également très préoccupés par les informations selon lesquelles un trop grand nombre de clients ne respectent pas les mesures de sécurité nécessaires comme la distance sociale, le port d’un masque facial et n’achètent que des articles essentiels.

«De nombreux travailleurs du commerce de détail courent un plus grand risque d’attraper le virus et de le ramener chez eux à leur famille.

«Ces travailleurs clés doivent être valorisés, respectés et protégés.»