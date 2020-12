S

ainsbury’s a suivi les rivaux des supermarchés et a révélé son intention de rembourser 440 millions de livres sterling d’allégement des tarifs commerciaux qu’il a reçu pendant la crise des coronavirus.

Un certain nombre de détaillants ont été critiqués pour avoir profité du congé des taux d’affaires, destiné à aider les entreprises à sortir de la pandémie, car ils versent également des dividendes aux actionnaires.

Sainsbury’s verse 231 millions de livres sterling aux investisseurs via deux dividendes distincts relatifs à cette année et à la dernière.

Sainsbury’s a déclaré aujourd’hui que les restrictions de verrouillage sont restées en place plus longtemps que prévu et que tout au long de la pandémie, tous ses magasins ont été considérés comme des commerces de détail essentiels. Il a ajouté que presque tous étaient ouverts et se négociaient fortement, à l’exception d’un petit nombre de dépanneurs.

L’épicier a déclaré: «En conséquence, les ventes et les bénéfices de Sainsbury ont été plus élevés que prévu initialement, en particulier depuis le début du deuxième verrouillage national en Angleterre et nous avons donc pris la décision de renoncer à l’allégement des tarifs commerciaux dans tous les magasins Sainsbury’s. .

La mise à jour intervient après que Tesco et Morrison aient déclaré hier qu’ils rembourseraient l’allégement des taux commerciaux – l’ancien 585 millions de livres sterling et le dernier 274 millions de livres sterling.

Simon Roberts, directeur général de Sainsbury’s, a déclaré: «Bien que nous ayons engagé des coûts importants pour assurer la sécurité de nos collègues et de nos clients, les détaillants en alimentation et autres détaillants essentiels ont bénéficié de la possibilité d’ouvrir partout. Avec des restrictions régionales susceptibles de rester en place pendant un certain temps, nous pensons qu’il est maintenant juste et juste de renoncer à l’allégement des tarifs d’affaires qui nous a été accordé dans tous les magasins Sainsbury’s. “

Le patron a ajouté: “Nous sommes très conscients que les détaillants non essentiels et de nombreuses autres entreprises ont été contraints de fermer à nouveau lors du deuxième verrouillage et nous espérons que cela contribuera dans une certaine mesure à les aider.”

Roberts a déclaré que la société continuait d’exhorter le gouvernement à revoir le système de tarification des entreprises pour «créer davantage de règles du jeu équitables entre les détaillants physiques et en ligne».