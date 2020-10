Saint Dog, membre fondateur du groupe de hip-hop du sud de la Californie, Kottonmouth Kings, est décédé. Né Steven Michael Thronson, le rappeur est décédé mardi, selon un communiqué de sa direction. Il avait 44 ans. Aucune cause de décès n’a été donnée.

La mort de Thronson a été confirmée par sa direction dans un post partagé sur son compte Instagram mercredi matin. En écrivant «Rest In Peace, Rest In Power à une véritable légende underground», l’équipe du musicien a confirmé que Thronson «est décédé hier dans le sud de la Californie». Sa direction se souvenait de lui comme “une personne unique qui avait un impact profond sur tous ceux avec qui il était entré en contact” et a déclaré que “tant que Saint n’est plus avec nous, sa musique vivra éternellement. Reste tranquille, King.”

Selon le communiqué d’un coroner du département du shérif de San Bernardino, Thronson a été retrouvé sans réponse dans la résidence d’un ami à Victorville, en Californie, vers minuit mercredi. Les secouristes l’ont déclaré mort à 00h10. TMZ avait été le premier à signaler la mort de Thronson. Citant des sources policières, le média a rapporté que Thronson avait été découvert par un ami, qui a appelé le 911, «ayant du mal à respirer». Il n’y aurait eu aucun signe de jeu déloyal sur les lieux. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer la cause du décès, et le département du shérif de San Bernardino mène une enquête.

Dans une déclaration à TMZ, Kevin Zinger, directeur de Suburban Noize Records, a déclaré que “quiconque connaissait Steve voyait le grand cœur qu’il avait”, ajoutant que “certains de mes plus beaux souvenirs étaient de regarder Steve arrêter la musique au milieu d’un spectacle de Kottonmouth Kings. d’amener sur scène un fan handicapé en fauteuil roulant afin qu’il puisse avoir une meilleure vue du spectacle et même se joindre à chanter quelques chansons. ” Singer a déclaré que Thronson “a touché tant de gens de manière positive” et a déclaré que “son héritage vivra dans sa musique et que nos cœurs iront à son Son Max et à toute sa famille, amis et fans du monde entier”.

Thronson avait été membre fondateur de Kottonmouth Kings aux côtés de D-Loc, Daddy X, Lou Dog et DJ Bobby B.Le groupe s’est formé en 1996 et a sorti trois projets – Stoners Reeking Havoc, Royal Highness et Hidden Stash – avant que Thronson ne quitte le groupe pour poursuivre une carrière solo. Son premier album solo, Ghetto Guide, est sorti en 2004. Thronson a finalement retrouvé Kottonmouth Kings pour apparaître en tant qu’artiste vedette sur leur album de 2015, Krown Power, avant de rejoindre officiellement le groupe en 2018 pour sortir Kingdom Come. Son troisième et dernier album solo, Bozo, est sorti en 2019.