L’ex-femme de Sandy fera connaître sa présence sur La méthode Kominsky: La comédie Netflix a ajouté Kathleen Turner comme série régulière pour la troisième et dernière saison, rapporte notre site sœur Deadline.

Turner a déjà joué dans un épisode de la saison 2 en tant que Roz Volander, un médecin qui a une relation très instable avec son ancien mari Sandy (Michael Douglas). Le concert prolonge l’histoire à l’écran de Turner et Douglas: le couple a joué ensemble dans les films Romancing the Stone, Jewel of the Nile et War of the Roses.

La promotion de Turner fait suite à la nouvelle du mois dernier selon laquelle Alan Arkin (alias Norman Newlander) ne reviendra pas dans la série pour sa dernière course.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La série dérivée de Grease, désormais intitulée Grease: Rise of the Pink Ladies, passe de HBO Max à Paramount +, notre site sœur Variety reports.

* Ken Marino (Veronica Mars, Black Monday) jouera aux côtés de Julie Bowen dans le pilote de comédie CBS Wilde Things, des créateurs Will & Grace Max Mutchnick et David Kohan, par date limite. Marino’s Joe a une relation d’amitié avec le personnage de Bowen et est convaincu qu’il va être le gars qui franchira enfin les murs de Frankie pour devenir quelque chose de plus.

* Amazon Prime cet hiver dira si longtemps jusqu’en 2020 avec Yearly Departed, un «mémorial comique» organisé par Phoebe Robinson (2 Dope Queens) et comprenant des apparitions du producteur exécutif / Mme. La star de Maisel Rachel Brosnahan, parmi tant d’autres.

* À partir du 22 novembre, la troisième saison de Yellowstone commencera à être diffusée exclusivement sur Peacock. Les deux premières saisons sont déjà sur la plateforme.

* BET + a commandé à la série Ms. Pat, une comédie scénarisée en 10 épisodes basée sur Patricia «Ms. La comédie et les mémoires de Pat ”Williams, racontant l’histoire d’une ancienne criminelle condamnée devenue maman de banlieue (Mme Pat) dont l’esprit agité et résilient s’est forgé dans les rues d’Atlanta. Le casting comprend également J. Bernard Calloway (City on a Hill), Tami Roman (The Family Business), Vince Swann (Undercover Brother 2), Theodore Barnes (The Goldbergs) et la nouvelle venue Briyana Guadalupe.

* Showtime a publié un premier aperçu de Bad Hombres, son prochain documentaire (présenté en première le vendredi 16 octobre) sur Tecolotes de los Dos Laredos, la seule équipe de baseball professionnelle binationale au monde:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?