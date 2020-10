HISTOIRES CONNEXES

black-ish ne commence pas vraiment sa septième saison ce week-end… c’est juste dessiné de cette façon.

La comédie ABC revient pour la saison 7 le mercredi 21 octobre à 9h30 / 8h30. Mais ce dimanche à 22 heures, la famille Johnson apparaîtra dans une pré-saison, d’une heure, spéciale black-ish partiellement animée axée sur la prochaine élection présidentielle.

Dans le premier des deux épisodes consécutifs, Junior se rend avec enthousiasme aux urnes pour voter pour la première fois, seulement pour découvrir qu’il a été purgé des listes électorales. Dans le second, le collègue de Dre, Stevens, se présente au Congrès, incitant un Dre en colère à faire campagne contre lui. Le réalisateur oscarisé Matthew Cherry (Hair Love) dirige les deux épisodes.

Avant la spéciale, nous avons téléphoné avec la boss black-ish Courtney Lilly pour discuter de ce qui attend les Johnsons dans la spéciale et au-delà.

TVLINE | D’une certaine manière, avec le mouvement Black Lives Matter si présent dans la conscience nationale, il semble que le black-ish aurait du matériel très riche avec lequel travailler. Mais en même temps, ce n’est pas parce que les Blancs comme moi en parlent plus qu’auparavant que ça veut dire que c’est quelque chose de nouveau. Alors parlez-moi de faire du black-ish cette saison à la lumière de tout ce qui s’est passé au cours des six derniers mois.

Eh bien, c’est intéressant, car c’est littéralement un peu ce que vous avez dit: nous avons pu rediffuser les épisodes que nous avons eu, et tout le monde pense, comme: «Oh, regardez ça. Vous étiez en avance sur la courbe. Mais ce n’étaient que les conversations qui se déroulaient dans les maisons de beaucoup de nos écrivains, et donc, pour nous, cela continue d’évoluer dans ces conversations.

Nous ne sommes pas une émission apolitique à bien des égards, vous savez? Qu’est-ce que c’est, honnêtement, encore [is] reflétant ce dont les gens parlent. Donc, pour nous, nous allons parler de la façon dont une famille noire traite l’idée de ce qu’est la protestation, d’une génération à l’autre.

Nous avons une famille multigénérationnelle, et c’est quelque chose qui s’est transmis de génération en génération en génération. Ce n’est pas non plus un transfert en douceur de tout. Tout le monde a des façons différentes de le faire. De nos jours, il y a tellement plus en ligne. Il y a un activisme qui s’organise autour des hashtags et ainsi de suite. Et regardez – chaque génération l’est, les plus âgés sont généralement plus conservateurs que les plus jeunes. Nous avons donc de nombreux endroits pour jouer et pour pouvoir raconter nos histoires qui reflètent ce qui se passe dans cette famille et les conflits qui [play out]. Nous ne restons pas assis là à regarder cela à travers un cadre de: «Que devons-nous dire à l’Amérique blanche?», Vous savez? [Laughs] Nous restons assis là et disons que nous devons fournir un contexte à un public plus large qui ne fait peut-être pas autant de ce que nous faisons, et nous le faisons certainement.

Et Anthony [Anderson], à travers sa voix off, est toujours génial avec ça. Mais je pense que dans les histoires que nous essayons de raconter, ils travaillent à partir d’un endroit où les familles s’occupent de ces choses. Par exemple, vous pourriez être un policier à Kalamazoo, au Michigan, dont le fils, tout à coup, publie des tweets sur X, Y et Z. C’est quelque chose à quoi votre famille pourrait s’identifier, car c’est générationnel: l’idée du chemin les gens regardent ces choses n’est pas si souvent stratifié uniquement par race.

Donc, ce que nous voulons faire, c’est décomposer comment cette famille noire spécifique – d’où ils viennent, ce qu’ils font, et tout ce genre de choses – traite le monde actuel. Comme, vous savez, le personnage de Tracee Ellis Ross est un médecin, donc nous avons affaire à son travail dans cet environnement, et c’est une histoire sur une famille qui traite quand quelqu’un est un travailleur essentiel et en première ligne des soins de santé pendant cette période. .

TVLINE | Je suis très investi dans Pops et Ruby – s’il vous plaît ne me dites pas qu’ils ne réussiront pas cette fois, car cela me brisera le cœur.

Oh non. [Laughs] Non, non, non, ils sont ensemble. On ne peut pas faire ça. Ce ne serait juste pour personne, pas à ce stade, vous savez? Ce ne serait pas juste, et je ne sais pas comment nous pourrions en revenir aussi… A Jennifer [Lewis’] et Lawrence [Fishburne’s] crédit, ils ont fait un excellent travail en faisant évoluer cette relation depuis le tout début là où il y avait cette animosité, pour vraiment construire une amitié et une compréhension.

Et je pense que la saison dernière, nous avons fait un excellent travail en montrant à quel point ces deux-là sont vraiment non seulement des pois dans la cosse l’un pour l’autre, mais ils se sont toujours vraiment soutenus émotionnellement, et une relation sur laquelle nous pouvons continuer à bâtir. Alors, non, ils restent ensemble. Nous ne nous inquiétons pas du tout pour eux. Cela va être, vous savez, une nouvelle façon de voir le monde pour eux, j’en suis sûr, et pour sa famille.

TVLINE | Et les autres membres de la famille?

On donne à Junior une petite amie cette année, une vraie petite amie sérieuse. Tu sais, c’est drôle. Vous êtes assis là et vous pensez à The Cosby Show, et vous avez eu une situation avec Sondra et Elvin, avec Elvin étant un étranger dans un monde. Nous n’essayons pas de simuler cela et de faire un: «Hé, ma famille ne connaît pas cette personne. Qui sont-ils?” sorte de chose. Il y a des éléments – comme ceux d’entre nous qui ont été dans des relations où vous rejoignez une autre famille ou vous avez eu des beaux-parents, ou des couples ou des conjoints de nos partenaires rejoignent votre famille – où c’est une période de sentiment.

Ils viennent souvent d’une culture complètement différente, juste d’un point de vue familial. Vous savez, vous êtes des Evans. Ce sont des Johnson, tout est différent. Pour cette famille, n’ayant pas pu voir cela jusqu’à présent, c’était comme une région riche – et aussi pour Junior de pouvoir voir à quoi ressemble une vraie première relation amoureuse. C’est réel. Il y a des enjeux, vous savez?

