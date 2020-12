Essayez cette salade avec une combinaison de figues et de bacon cru, accompagnée d’une vinaigrette à la moutarde.

Pour préparer la salade de figues et de bacon, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

4 figues

1 tête de laitue

1 cholota

1 tête de chicorée rouge

1 endive

4 tranches de bacon

1 cuillère à soupe. moutarde de Dijon

3 cuillères à soupe Vinaigre de Xérès

½ tasse d’huile d’olive

½ tasse d’huile d’amande

Sel de mer au goût

Poivre blanc au goût

préparation

Pour la vinaigrette, ajoutez la moutarde de Dijon et le vinaigre de xérès dans un petit bol. Battez bien. Sans arrêter de mélanger ajouter l’huile d’olive, l’huile d’amande, le sel, le poivre Pour la salade, frotter les figues avec l’huile et le sel puis cuire à 180 ° C / 350 ° C pendant 15 minutes. Retirer du four et couper en deux. Dans un saladier, ajoutez la laitue, la chicorée rouge, les endives hachées, le cholota, le bacon et les figues coupées en deux. Ajouter la vinaigrette, sel et poivre au goût, parmesan. Prendre plaisir

Si vous avez aimé notre recette, nous vous recommandons d’essayer notre salade de lentilles et citronnelle. Ça va t’enchanter.

