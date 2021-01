Une option saine et trÚs légÚre pour le déjeuner est cette salade de lentilles à la citronnelle. Un mélange de saveurs que vous allez adorer.

Pour préparer une salade de lentilles et de citronnelle, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

3 tasses d’eau

1 bouquet de citronnelle

1 tasse de lentilles rouges

Âœ gousse d’ail

Âœ cuillĂšre Ă soupe cassonade

2 piments thaïlandais, hachés

Âœ cuillĂšre Ă soupe poudre de gingembre

Πde sauce de poisson

Jus de 1 citron vert

Donne 2 Ă 4 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une casserole Ă feu moyen-vif, ajoutez l’eau, la citronnelle et les lentilles rouges. MĂ©langer et cuire 10 minutes ou jusqu’Ă ce que les lentilles soient juste prises. Ensuite, retirez du feu et Ă©gouttez les lentilles Pour la vinaigrette, ajoutez le piment thaĂŻ, Âœ gousse d’ail finement hachĂ©e, le sucre, le gingembre en poudre, le jus de lime et la sauce de poisson dans un bol. Bien mĂ©langer, ajouter la vinaigrette aux lentilles et remuer, servir et servir avec la tomate et l’oignon.

